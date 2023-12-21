«Вернуться? Только ради крематория»: впечатления красноярки, которая впервые побывала в Новосибирске

После нескольких снова предпринятых попыток найти место с раменом и такого же количества навернутых кругов по гастрокорту я вернулась в Mushu и заказала азиатский том ям за 580 рублей. Этот суп я тоже очень люблю. Вы даже не представляете, каково было мое удивление, когда мне выдали огромную тарелку супа — почти тазик! Я никогда не встречала таких порций и такого состава том яма в Красноярске: в супе были и креветки приличных размеров, и кальмары, и даже мидии. И всё это добро в предостаточном количестве и даже больше. В Красноярске же съедобный том ям можно купить, по моему скромному мнению, только в кафе «Брюс Ли». Причем отдадите вы столько же, сколько и я в Новосибирске, а вот порция будет в два раза меньше. Состав тоже так себе по количеству ингредиентов. Поэтому если будете в Новосибирске, то обязательно загляните в Mushu на этом гастрокорте.