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«Вернуться? Только ради крематория»: впечатления красноярки, которая впервые побывала в Новосибирске

Корреспондент NGS24.RU провела в крупнейшем городе Сибири всего сутки, но ей хватило по горло

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Одно из ярких впечатлений от Новосибирска — сплошь заклеенные объявлениями столбы

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Я ни разу не была в Новосибирске. И, если честно, даже не горела желанием однажды оказаться там. Но по воле случая в ту сторону выдалась рабочая командировка, поэтому решила совместить приятное с полезным: и город посмотреть, и лично убедиться во всём, что рассказывали мне о нем. А рассказывали всякое, в основном не очень приятное. Так получилось, что я провела в Новосибирске всего сутки, но, в принципе, этого времени хватило для того, чтобы заметить как преимущества, так и недостатки города, если сравнивать его с Красноярском. Конкретного маршрута у меня не было: шла куда глаза глядят. Обо всём по порядку.

Плюсы: экологичный общественный транспорт, красивые театры и развитый стритфуд

Первое, на что я обратила внимание во время прогулки и отнесла к плюсам города, — это трамваи. Они колесят по всему городу, из-за чего я сделала вывод: трамвайная система в Новосибирске очень развита, потому что добраться на этом виде общественного транспорта можно в любую точку города. Что не скажешь о Красноярске: у нас трамваи курсируют только на правом берегу Енисея, а из-за ремонта путей часть маршрутов и вовсе отвалилась на неопределенное время.

В Новосибирске очень развита трамвайная система — в отличие от Красноярска

В Новосибирске очень развита трамвайная система — в отличие от Красноярска

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Еще один из плюсов Новосибирска — автобусы на газу. Их очень не хватает Красноярску, в котором регулярно вводят режим НМУ, более известный как «черное небо». Новосибирские автобусы с надписями «Метан» на крыше бесшумные и не вонючие, тогда как красноярские гремят, как ведра с инструментами, и дымят похлеще паровозов. А если вы когда-нибудь стояли на остановке в тот момент, когда автобус отъезжал от нее, то определенно знаете, каково это — неделю, а то и больше пахнуть выхлопными газами.

В Новосибирске большинство автобусов на газу

В Новосибирске большинство автобусов на газу

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Что еще? Конечно же, наличие метро, на котором я прокатилась целых два раза. Цена вопроса — 30 рублей. Оплачивать проще простого: достаточно приложить банковскую карту к турникету — и вот вы уже внутри. Новосибирцы активно пользуются метро: вагоны забиты и вдоль, и поперек. Особенно радостно передвигаться там во время пробок — в день моего путешествия по городу сервисы фиксировали 8–10 баллов. Красноярцам о таком сокровище пока приходится только мечтать, хотя многие бросили уже и это, потому что у нас что ни проект, то скандал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Полина Бородкина / NGS24.RU

Каким-то макаром я вышла к Театру оперы и балета. Масштабы, конечно, поражают: он в разы больше красноярского. И интереснее как в плане постройки, так и в плане оформления территории вокруг. Новосибирский имеет купол и сквер, в последнем можно гулять часами между деревьями. К Новому году там установили елку и разного рода инсталляции, которые светятся в темноте. Судя по следам около них, там активно фотографируются. К сожалению, красноярский театр не может похвастаться чем-то околоподобным. В здании нет ничего приметного, а из праздничного там только фонтаны, которые поют только летом. Да и территория больше проходная, чем предназначенная для прогулок.

Около новосибирского Театра оперы и балеты есть сквер, в котором можно гулять часами между деревьями

Около новосибирского Театра оперы и балеты есть сквер, в котором можно гулять часами между деревьями

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Кроме Театра оперы и балета, в Новосибирске красив и Театр кукол. Наверное, это единственное здание, при виде которого я ахнула. Потому что неожиданно было увидеть всё такое резное среди панелек. Правда, афиши спектаклей в таком оформлении смотрятся неуместно. Куда лучше было бы оформление в едином стиле со зданием театра. Чтобы была гармония, что ли. К красноярскому Театру кукол претензий нет. Он хоть и скромен, но тоже ничего. Из явных преимуществ — наличие музыкальной шкатулки. К оформлению афиш тоже есть вопросы.

Красноярск называют гастрономической столицей Сибири, но чего не хватает городу, так это точек стритфуда. Последнее как раз очень развито в Новосибирске — мне об этом говорил не один человек. Например, на Центральном рынке в Новосибирске есть так называемый гастрокорт, на двух этажах которого расположились сразу несколько точек по приготовлению блюд из самых разных стран.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Полина Бородкина / NGS24.RU

Я очень люблю японскую кухню и хотела согреться тарелочкой рамена, но, к сожалению, мне не удалось найти это блюдо. В единственном месте под названием Mushu его могли приготовить только через ориентировочные 40 минут.

Как позже выяснится, это раменная заслужит самую лучшую похвалу

Как позже выяснится, это раменная заслужит самую лучшую похвалу

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После нескольких снова предпринятых попыток найти место с раменом и такого же количества навернутых кругов по гастрокорту я вернулась в Mushu и заказала азиатский том ям за 580 рублей. Этот суп я тоже очень люблю. Вы даже не представляете, каково было мое удивление, когда мне выдали огромную тарелку супа — почти тазик! Я никогда не встречала таких порций и такого состава том яма в Красноярске: в супе были и креветки приличных размеров, и кальмары, и даже мидии. И всё это добро в предостаточном количестве и даже больше. В Красноярске же съедобный том ям можно купить, по моему скромному мнению, только в кафе «Брюс Ли». Причем отдадите вы столько же, сколько и я в Новосибирске, а вот порция будет в два раза меньше. Состав тоже так себе по количеству ингредиентов. Поэтому если будете в Новосибирске, то обязательно загляните в Mushu на этом гастрокорте.

Порция была огромная, а суп — очень вкусным

Порция была огромная, а суп — очень вкусным

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Еще одна рекомендация: сеть «Хот-дог мастер», в которой делают очень вкусные хот-доги не дороже 100 рублей. Самый дорогой называется «Фирменный» и стоит всего 74 рубля. Он идет с сарделькой, вставленной в булку. Мне не раз советовали это место, и, наверное, его посещение было чуть ли не главной целью моей поездки. И, к счастью, оно оправдало ожидания. В Красноярске таких мест, к сожалению, нет. У нас несколько раз пытались открыть пафосные хотдожные, но это не увенчалось успехом. Только при моем присутствии в городе закрылись как минимум три таких.

«Хот-дог мастер» оправдал мои ожидания

«Хот-дог мастер» оправдал мои ожидания

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Еще из преимуществ Новосибирска перед Красноярском — наличие крематория и аквапарка. Я не успела побывать ни там, ни там. Крематорий и Музей мировой погребальной культуры находятся далеко за городом: тогда 2ГИС показывал мне два часа езды, а провести там надо минимум час-два. Поэтому я спустила идею на тормозах — боялась не успеть на самолет. А для аквапарка у меня банально не было купальника. Поэтому если и возвращаться снова в Новосибирск, то ради этих двух мест. Тем более сами новосибирцы после вопроса «Что у вас можно посмотреть?» сразу называют аквапарк и крематорий.

Минусы: вокзал-поликлиника, снежный коллапс, рекламный терроризм и недоступная набережная

Новосибирский Театр оперы и балета уделал красноярский своей торжественностью, а вот железнодорожный вокзал подкачал. Может быть, внутри гораздо симпатичнее, но, как говорится, встречают по одежке. Поэтому у меня даже не возникло желания зайти туда и осмотреться. У меня вопрос: кто выбирал такой оттенок краски для здания вокзала? Человек из сферы медицины? Потому что лично у меня такой оттенок ассоциируется со стенами в поликлиниках. А ведь здание выглядит историческим, но этот оттенок... Испоганил весь его внешний вид.

Привокзальная площадь совсем пуста. Антуражик создают только временно установленная новогодняя елочка, огромные кучи снега вокруг нее и попрошайки. То ли дело наш грациозный красавчик с фонтанами и местами для отдыха на площади. Если и встречать гостей города, то только таким видом.

Многие говорят, что в Красноярске борются со снегом гораздо лучше, чем в Новосибирске. Признаться честно, принципиальной разницы не увидела: дороги такие же нечищеные, пробки из-за этого такие же многокилометровые. Разве что по всему Новосибирску можно наткнуться на огромные кучи снега выше себя ростом. Как на проезжих частях, так и на тротуарах. И рядом никакой спецтехники. Может быть, это арт-объекты такие?

По всему Новосибирску навалены огромные кучи снега

По всему Новосибирску навалены огромные кучи снега

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Кстати, вот что я еще заметила. Если Красноярск всё-таки более равнинный город, то Новосибирск — сплошная парабола: вы либо идете всегда в гору, либо спускаетесь с нее. Я это к чему: если вы поедете на заднеприводном автомобиле и встанете в пробку на склоне, то заехать будет весьма проблематично. Например, так случилось с троллейбусом: из-за нечищеной и неподсыпанной проезжей части он не смог заехать в гору на мосту.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Полина Бородкина / NGS24.RU

Если говорить о пешеходных зонах, то по всему Новосибирску вот такие стихийные накаты. Я сбилась со счета, сколько раз чуть не навернулась из-за них, но потом освоилась и каталась на них сама, предварительно разогнавшись. Забава забаве рознь, но такие накаты к добру не приведут. В Красноярске такого нет. А если есть, то это быстро устраняют. Как минимум подсыпают, чтобы никакие бабушка или ребенок не травмировались.

Такие места в Красноярске обычно подсыпают, чтобы никто не травмировался

Такие места в Красноярске обычно подсыпают, чтобы никто не травмировался

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Бросилось в глаза и обилие рекламы. И ладно бы она была на остановках общественного транспорта, но ей буквально усыпаны электроопоры — сооружения забиты листовками сверху донизу. Выглядит это похабно. В Красноярске с этим всё строго: объявления размещают в отведенных местах, в противном случае — штраф. И это меньшее из зол, с которым может столкнуться нарушитель.

Электроопоры в Новосибирске усыпаны рекламными листовками

Электроопоры в Новосибирске усыпаны рекламными листовками

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Перед вызовом такси я хотела прогуляться по Михайловской набережной, но, к моему удивлению, она была перекрыта. Причем не одним ограждением. Высокий металлический забор уходил вдаль по обе стороны, поэтому я даже не пыталась найти его концы. Была мысль перелезть, но, боюсь, в аэропорт я уже не уехала бы — в непосредственной близости от меня стояла будка с надписью «Полиция». Что самое интересное, за ограждениями оказались и скамейки. В чем они провинились? Сидеть нельзя ходить — запятую поставьте сами. Красноярские набережные в этом плане, конечно, толерантнее: по ним можно свободно гулять в любое время, а на скамейках там также свободно можно сидеть. Наши набережные еще хороши и тем, что они куда более живописные и приближенные к природе, в Новосибирске они больше индустриальные — куда ни посмотри, одни трубы.

Набережная оказалась недоступна для прогулок

Набережная оказалась недоступна для прогулок

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Я гениально (по крайней мере, мне так хочется думать) решила проблему: взяла билет за 300 рублей на колесо обозрения, чтобы посмотреть город сверху. И разочаровалась, потому что ничего, кроме дымящихся труб слева и частного сектора справа, не увидела. Зато согрелась — в кабине работал кондиционер.

Новосибирск сверху выглядит так себе

Новосибирск сверху выглядит так себе

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Обь замерзает — в отличие от Енисея. Горожане пользуются этим и активно гуляют по льду. Времяпровождение, конечно, опасное. Может быть, поэтому перекрыли набережную?

Куда ни посмотри в Новосибирске, везде трубы

Куда ни посмотри в Новосибирске, везде трубы

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Каков вердикт? Новосибирск не вызвал у меня никакого вау-эффекта. Да, у города есть ряд преимуществ перед Красноярском, но также есть ряд недостатков. Сам по себе он достаточно блеклый и ничем не примечательный. Даже если и есть исторические здания, то они затерялись среди панелек. Город больше про советское и постсоветское наследие, а также индустриальность, чем про современные тенденции и природу. Жить в нем я точно не хотела бы. А вот вернуться ради Музея мировой погребальной культуры и аквапарка — определенно.

В ноябре 2023 года эксперты Финансового университета при Правительстве РФ признали Новосибирск одним из городов с самым высоким качеством жизни. При этом соседние Кемерово и Красноярск оказались в низшей группе городов, там властям надо заняться повышением качества жизни.

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