«Вернуться? Только ради крематория»: впечатления красноярки, которая впервые побывала в Новосибирске

Я ни разу не была в Новосибирске. И, если честно, даже не горела желанием однажды оказаться там. Но по воле случая в ту сторону выдалась рабочая командировка, поэтому решила совместить приятное с полезным: и город посмотреть, и лично убедиться во всём, что рассказывали мне о нем. А рассказывали всякое, в основном не очень приятное. Так получилось, что я провела в Новосибирске всего сутки, но, в принципе, этого времени хватило для того, чтобы заметить как преимущества, так и недостатки города, если сравнивать его с Красноярском. Конкретного маршрута у меня не было: шла куда глаза глядят. Обо всём по порядку.
Плюсы: экологичный общественный транспорт, красивые театры и развитый стритфуд
Первое, на что я обратила внимание во время прогулки и отнесла к плюсам города, — это трамваи. Они колесят по всему городу, из-за чего я сделала вывод: трамвайная система в Новосибирске очень развита, потому что добраться на этом виде общественного транспорта можно в любую точку города. Что не скажешь о Красноярске: у нас трамваи курсируют только на правом берегу Енисея, а из-за ремонта путей часть маршрутов и вовсе отвалилась на неопределенное время.
Еще один из плюсов Новосибирска — автобусы на газу. Их очень не хватает Красноярску, в котором регулярно вводят режим НМУ, более известный как «черное небо». Новосибирские автобусы с надписями «Метан» на крыше бесшумные и не вонючие, тогда как красноярские гремят, как ведра с инструментами, и дымят похлеще паровозов. А если вы когда-нибудь стояли на остановке в тот момент, когда автобус отъезжал от нее, то определенно знаете, каково это — неделю, а то и больше пахнуть выхлопными газами.
Что еще? Конечно же, наличие метро, на котором я прокатилась целых два раза. Цена вопроса — 30 рублей. Оплачивать проще простого: достаточно приложить банковскую карту к турникету — и вот вы уже внутри. Новосибирцы активно пользуются метро: вагоны забиты и вдоль, и поперек. Особенно радостно передвигаться там во время пробок — в день моего путешествия по городу сервисы фиксировали 8–10 баллов. Красноярцам о таком сокровище пока приходится только мечтать, хотя многие бросили уже и это, потому что у нас что ни проект, то скандал.
Каким-то макаром я вышла к Театру оперы и балета. Масштабы, конечно, поражают: он в разы больше красноярского. И интереснее как в плане постройки, так и в плане оформления территории вокруг. Новосибирский имеет купол и сквер, в последнем можно гулять часами между деревьями. К Новому году там установили елку и разного рода инсталляции, которые светятся в темноте. Судя по следам около них, там активно фотографируются. К сожалению, красноярский театр не может похвастаться чем-то околоподобным. В здании нет ничего приметного, а из праздничного там только фонтаны, которые поют только летом. Да и территория больше проходная, чем предназначенная для прогулок.
Кроме Театра оперы и балета, в Новосибирске красив и Театр кукол. Наверное, это единственное здание, при виде которого я ахнула. Потому что неожиданно было увидеть всё такое резное среди панелек. Правда, афиши спектаклей в таком оформлении смотрятся неуместно. Куда лучше было бы оформление в едином стиле со зданием театра. Чтобы была гармония, что ли. К красноярскому Театру кукол претензий нет. Он хоть и скромен, но тоже ничего. Из явных преимуществ — наличие музыкальной шкатулки. К оформлению афиш тоже есть вопросы.
Красноярск называют гастрономической столицей Сибири, но чего не хватает городу, так это точек стритфуда. Последнее как раз очень развито в Новосибирске — мне об этом говорил не один человек. Например, на Центральном рынке в Новосибирске есть так называемый гастрокорт, на двух этажах которого расположились сразу несколько точек по приготовлению блюд из самых разных стран.
Я очень люблю японскую кухню и хотела согреться тарелочкой рамена, но, к сожалению, мне не удалось найти это блюдо. В единственном месте под названием Mushu его могли приготовить только через ориентировочные 40 минут.
После нескольких снова предпринятых попыток найти место с раменом и такого же количества навернутых кругов по гастрокорту я вернулась в Mushu и заказала азиатский том ям за 580 рублей. Этот суп я тоже очень люблю. Вы даже не представляете, каково было мое удивление, когда мне выдали огромную тарелку супа — почти тазик! Я никогда не встречала таких порций и такого состава том яма в Красноярске: в супе были и креветки приличных размеров, и кальмары, и даже мидии. И всё это добро в предостаточном количестве и даже больше. В Красноярске же съедобный том ям можно купить, по моему скромному мнению, только в кафе «Брюс Ли». Причем отдадите вы столько же, сколько и я в Новосибирске, а вот порция будет в два раза меньше. Состав тоже так себе по количеству ингредиентов. Поэтому если будете в Новосибирске, то обязательно загляните в Mushu на этом гастрокорте.
Еще одна рекомендация: сеть «Хот-дог мастер», в которой делают очень вкусные хот-доги не дороже 100 рублей. Самый дорогой называется «Фирменный» и стоит всего 74 рубля. Он идет с сарделькой, вставленной в булку. Мне не раз советовали это место, и, наверное, его посещение было чуть ли не главной целью моей поездки. И, к счастью, оно оправдало ожидания. В Красноярске таких мест, к сожалению, нет. У нас несколько раз пытались открыть пафосные хотдожные, но это не увенчалось успехом. Только при моем присутствии в городе закрылись как минимум три таких.
Еще из преимуществ Новосибирска перед Красноярском — наличие крематория и аквапарка. Я не успела побывать ни там, ни там. Крематорий и Музей мировой погребальной культуры находятся далеко за городом: тогда 2ГИС показывал мне два часа езды, а провести там надо минимум час-два. Поэтому я спустила идею на тормозах — боялась не успеть на самолет. А для аквапарка у меня банально не было купальника. Поэтому если и возвращаться снова в Новосибирск, то ради этих двух мест. Тем более сами новосибирцы после вопроса «Что у вас можно посмотреть?» сразу называют аквапарк и крематорий.
Минусы: вокзал-поликлиника, снежный коллапс, рекламный терроризм и недоступная набережная
Новосибирский Театр оперы и балета уделал красноярский своей торжественностью, а вот железнодорожный вокзал подкачал. Может быть, внутри гораздо симпатичнее, но, как говорится, встречают по одежке. Поэтому у меня даже не возникло желания зайти туда и осмотреться. У меня вопрос: кто выбирал такой оттенок краски для здания вокзала? Человек из сферы медицины? Потому что лично у меня такой оттенок ассоциируется со стенами в поликлиниках. А ведь здание выглядит историческим, но этот оттенок... Испоганил весь его внешний вид.
Привокзальная площадь совсем пуста. Антуражик создают только временно установленная новогодняя елочка, огромные кучи снега вокруг нее и попрошайки. То ли дело наш грациозный красавчик с фонтанами и местами для отдыха на площади. Если и встречать гостей города, то только таким видом.
Многие говорят, что в Красноярске борются со снегом гораздо лучше, чем в Новосибирске. Признаться честно, принципиальной разницы не увидела: дороги такие же нечищеные, пробки из-за этого такие же многокилометровые. Разве что по всему Новосибирску можно наткнуться на огромные кучи снега выше себя ростом. Как на проезжих частях, так и на тротуарах. И рядом никакой спецтехники. Может быть, это арт-объекты такие?
Кстати, вот что я еще заметила. Если Красноярск всё-таки более равнинный город, то Новосибирск — сплошная парабола: вы либо идете всегда в гору, либо спускаетесь с нее. Я это к чему: если вы поедете на заднеприводном автомобиле и встанете в пробку на склоне, то заехать будет весьма проблематично. Например, так случилось с троллейбусом: из-за нечищеной и неподсыпанной проезжей части он не смог заехать в гору на мосту.
Если говорить о пешеходных зонах, то по всему Новосибирску вот такие стихийные накаты. Я сбилась со счета, сколько раз чуть не навернулась из-за них, но потом освоилась и каталась на них сама, предварительно разогнавшись. Забава забаве рознь, но такие накаты к добру не приведут. В Красноярске такого нет. А если есть, то это быстро устраняют. Как минимум подсыпают, чтобы никакие бабушка или ребенок не травмировались.
Бросилось в глаза и обилие рекламы. И ладно бы она была на остановках общественного транспорта, но ей буквально усыпаны электроопоры — сооружения забиты листовками сверху донизу. Выглядит это похабно. В Красноярске с этим всё строго: объявления размещают в отведенных местах, в противном случае — штраф. И это меньшее из зол, с которым может столкнуться нарушитель.
Перед вызовом такси я хотела прогуляться по Михайловской набережной, но, к моему удивлению, она была перекрыта. Причем не одним ограждением. Высокий металлический забор уходил вдаль по обе стороны, поэтому я даже не пыталась найти его концы. Была мысль перелезть, но, боюсь, в аэропорт я уже не уехала бы — в непосредственной близости от меня стояла будка с надписью «Полиция». Что самое интересное, за ограждениями оказались и скамейки. В чем они провинились? Сидеть нельзя ходить — запятую поставьте сами. Красноярские набережные в этом плане, конечно, толерантнее: по ним можно свободно гулять в любое время, а на скамейках там также свободно можно сидеть. Наши набережные еще хороши и тем, что они куда более живописные и приближенные к природе, в Новосибирске они больше индустриальные — куда ни посмотри, одни трубы.
Я гениально (по крайней мере, мне так хочется думать) решила проблему: взяла билет за 300 рублей на колесо обозрения, чтобы посмотреть город сверху. И разочаровалась, потому что ничего, кроме дымящихся труб слева и частного сектора справа, не увидела. Зато согрелась — в кабине работал кондиционер.
Обь замерзает — в отличие от Енисея. Горожане пользуются этим и активно гуляют по льду. Времяпровождение, конечно, опасное. Может быть, поэтому перекрыли набережную?
Каков вердикт? Новосибирск не вызвал у меня никакого вау-эффекта. Да, у города есть ряд преимуществ перед Красноярском, но также есть ряд недостатков. Сам по себе он достаточно блеклый и ничем не примечательный. Даже если и есть исторические здания, то они затерялись среди панелек. Город больше про советское и постсоветское наследие, а также индустриальность, чем про современные тенденции и природу. Жить в нем я точно не хотела бы. А вот вернуться ради Музея мировой погребальной культуры и аквапарка — определенно.
В ноябре 2023 года эксперты Финансового университета при Правительстве РФ признали Новосибирск одним из городов с самым высоким качеством жизни. При этом соседние Кемерово и Красноярск оказались в низшей группе городов, там властям надо заняться повышением качества жизни.