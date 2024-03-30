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Город «Доходит до дверей автомобиля»: вода затопила двор дома в Новосибирске — смотрим фото

«Доходит до дверей автомобиля»: вода затопила двор дома в Новосибирске — смотрим фото

Местные жители обратились в УК

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Лужа образовалась на Забалуева

В Новосибирске вода затопила дворовую площадку около дома на левом берегу города. Огромная лужа образовалась на Забалуева.

Информация об этом появилась в соцсетях. По данным паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», речь идет о площадке на Забалуева, 78. В сообществе опубликовали снимки с места произошедшего.

— Так сейчас выглядит двор на Забалуева, 78. Как сообщают очевидцы, в некоторых местах вода доходит до дверей автомобиля, — сказано в сообщении.

Видео с места подтопления также появилось в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор поста заявила, что на участке якобы затопило двор и соседнюю улицу.

В аварийно-диспетчерской службе УК сообщили, что данные передали в Горводоканал

В аварийно-диспетчерской службе ООО УК «Чистая Слобода» НГС заявили, что информация от местных жителей поступила в управляющую компанию, данные передали в Горводоканал. Корреспондент издания направил запрос в Горводоканал с просьбой сообщить, будут ли проведены работы на участке.

С приходом теплых дней дороги и тротуары Новосибирска превратились в лужи. НГС собрал видео и фото города от читателей. Показываем кадры.

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