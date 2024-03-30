«Доходит до дверей автомобиля»: вода затопила двор дома в Новосибирске — смотрим фото

В Новосибирске вода затопила дворовую площадку около дома на левом берегу города. Огромная лужа образовалась на Забалуева.
Информация об этом появилась в соцсетях. По данным паблика «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», речь идет о площадке на Забалуева, 78. В сообществе опубликовали снимки с места произошедшего.
— Так сейчас выглядит двор на Забалуева, 78. Как сообщают очевидцы, в некоторых местах вода доходит до дверей автомобиля, — сказано в сообщении.
Видео с места подтопления также появилось в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Автор поста заявила, что на участке якобы затопило двор и соседнюю улицу.
В аварийно-диспетчерской службе ООО УК «Чистая Слобода» НГС заявили, что информация от местных жителей поступила в управляющую компанию, данные передали в Горводоканал. Корреспондент издания направил запрос в Горводоканал с просьбой сообщить, будут ли проведены работы на участке.
С приходом теплых дней дороги и тротуары Новосибирска превратились в лужи. НГС собрал видео и фото города от читателей. Показываем кадры.