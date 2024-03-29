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Город В Новосибирске продолжат разработку огромного парка «Усть-Тула» — он появится на берегу Оби

В Новосибирске продолжат разработку огромного парка «Усть-Тула» — он появится на берегу Оби

Власти общают в этом году разработать самую сложную часть проекта

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Концепция парка уже есть. Начата разработка дизайн-проекта, рассказывает вице-мэр Новосибирска

В 2024 году в Новосибирске продолжат разработку парка «Усть-Тула», который будет находиться между Бугринским и Октябрьским мостами. Об этом 29 марта на пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Прошлым летом НГС уже писал об этой зеленой зоне: она появится на месте нетронутой более 90 лет территории, на левом берегу. Новый парк соединит Бугринскую рощу с парком «Арена» у ЛДС.

Сегодня во время телефонного разговора Терешкова уточнила корреспонденту НГС, что концепция объекта уже есть, она утверждена жителями и губернатором региона. Начата разработка дизайн-проекта:

— Первый этап будет разработан, потому что парк очень большой, площадью 150 гектаров. Мы частями, естественно, будем проектировать. Сейчас — самую сложную часть, а потом уже быстрее пойдут работы, — говорит Терешкова.

Заместитель мэра уточняет: одна из целей, с которой будет создан парк, — чтобы жители и туристы лучше узнали историю развития не только Новосибирска, но и Верхне-Обского бассейна Сибири.

В середине апреля редакция рассказывала, что в Новосибирске началось голосование за зеленую зону (парк, сквер или набережную), которую в 2025 году реконструируют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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