Парк, сквер или набережная: в Новосибирске выберут зеленую зону для реконструкции в 2025 году — смотрим эскизы

В Новосибирске начали голосование за то, какую территорию — парк, сквер или набережную — в 2025 году реконструируют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщают в мэрии.
В голосовании, которое продлится с 15 марта по 30 апреля, участвуют 8 объектов: набережная на улице Новоморской в районе ОбьГЭС, 2-я очередь Ельцовского парка, сквер «Зыряновский», набережная на улице Саввы Кожевникова, парк «Сосновый бор» в Калининском районе, территория вокруг озера Безымянного в Первомайском районе, сквер имени Калинина и парк Кирова.
Подробности о проектах рассказали в официальном телеграм-канале «Мэрия Новосибирска».
Отдать свой голос можно на сайте 54.gorodsreda.ru, для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги».
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила НГС, что благоустройство Первомайского сквера планируют закончить к Дню города: он проходит летом.