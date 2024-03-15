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Парк, сквер или набережная: в Новосибирске выберут зеленую зону для реконструкции в 2025 году — смотрим эскизы

Проголосовать можно до 30 апреля

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В Новосибирске начали голосование за то, какую территорию — парк, сквер или набережную — в 2025 году реконструируют по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщают в мэрии.

В голосовании, которое продлится с 15 марта по 30 апреля, участвуют 8 объектов: набережная на улице Новоморской в районе ОбьГЭС, 2-я очередь Ельцовского парка, сквер «Зыряновский», набережная на улице Саввы Кожевникова, парк «Сосновый бор» в Калининском районе, территория вокруг озера Безымянного в Первомайском районе, сквер имени Калинина и парк Кирова.

Подробности о проектах рассказали в официальном телеграм-канале «Мэрия Новосибирска».

На набережной на Новоморской могут появиться игровая и спортивная площадки, общественные туалеты, арт-объекты. Предусмотрено обновление мемориальной зоны с памятником «Алеша-Сибиряк»

На набережной на Новоморской могут появиться игровая и спортивная площадки, общественные туалеты, арт-объекты. Предусмотрено обновление мемориальной зоны с памятником «Алеша-Сибиряк»

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В Ельцовском парке предусмотрены зона для выгула собак, детская и спортивная площадки со скалодромом и скейт-парком, прокат спортинвентаря, кафе, комната матери и ребенка

В Ельцовском парке предусмотрены зона для выгула собак, детская и спортивная площадки со скалодромом и скейт-парком, прокат спортинвентаря, кафе, комната матери и ребенка

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В сквере «Зыряновский» предлагают заменить всю изношенную инфрастрктуры. Среди того, что включено в проект, — создание тихой зоны на внутренней аллее, ремонт тротуара

В сквере «Зыряновский» предлагают заменить всю изношенную инфрастрктуры. Среди того, что включено в проект, — создание тихой зоны на внутренней аллее, ремонт тротуара

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Такой в случае победы может стать набережная по улице Саввы Кожевникова в Кировском районе

Такой в случае победы может стать набережная по улице Саввы Кожевникова в Кировском районе

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Дизайн-проект «Соснового бора»

Дизайн-проект «Соснового бора»

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В новом парке вокруг озера Безымянного обещают сеть дорожек и тропинок, зону отдыха у воды, детские площадки, навесы, мостки, пристань

В новом парке вокруг озера Безымянного обещают сеть дорожек и тропинок, зону отдыха у воды, детские площадки, навесы, мостки, пристань

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Сильно преобразиться может и сквер Калинина

Сильно преобразиться может и сквер Калинина

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В мэрии отмечают: идея реконструкции парка имени Кирова — в его возрождении и восстановлении ландшафта в классическом стиле

В мэрии отмечают: идея реконструкции парка имени Кирова — в его возрождении и восстановлении ландшафта в классическом стиле

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Отдать свой голос можно на сайте 54.gorodsreda.ru, для этого нужно авторизоваться через «Госуслуги».

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила НГС, что благоустройство Первомайского сквера планируют закончить к Дню города: он проходит летом.

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