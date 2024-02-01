«Нас больше ничего не держит»: благоустройство Первомайского сквера планируют закончить к Дню города

— В прошлом году мы эту часть не сделали, поэтому должны в этом. Надеемся, что синхронизация произойдет. Если нам ничего не помешает, то до Дня города всё будет сделано. Будут устранены и проверены какие-то недостатки, не проверенные в 2023-м. Нужно посмотреть, как весной себя поведет плитка. Возможно, выполним еще какие-то работы по устранению тех или иных дефектов. А так нас больше ничего не держит, — уверяет Анна Терешкова.

