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«Нас больше ничего не держит»: благоустройство Первомайского сквера планируют закончить к Дню города

Как уверяет вице-мэр, к празднику работы будут завершены, если «не вылезет никаких подводных камней»

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Благоустройство Первомайского сквера продолжается

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Работы по благоустройству Первомайского сквера в Новосибирске надеются закончить к Дню города в июне. Об этом НГС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

По словам Терешковой, уже к весне в сквере должны закончить обновление фонтана «Мишка»: ранее он был успешно проверен на гидроизоляцию, а теперь там выкладывается гранит.

— Всё проверили, всё работает <…> «Мишку» планируем закончить в марте. Работы ведутся в специальном тепляке, чтобы можно было это делать зимой, — отметила Терешкова.

Вице-мэр добавила, что будет благоустроена территория рядом с краеведческим музеем, так как в 2023 году с этим не успели.

— В прошлом году мы эту часть не сделали, поэтому должны в этом. Надеемся, что синхронизация произойдет. Если нам ничего не помешает, то до Дня города всё будет сделано. Будут устранены и проверены какие-то недостатки, не проверенные в 2023-м. Нужно посмотреть, как весной себя поведет плитка. Возможно, выполним еще какие-то работы по устранению тех или иных дефектов. А так нас больше ничего не держит, — уверяет Анна Терешкова.

Ранее здание двух ресторанов в Первомайском сквере стали разбирать по кусочкам. В декабре от павильона Park Cafe остался один каркас.

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Первомайский скверНовосибирскБлагоустройствоАнна Терешкова
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