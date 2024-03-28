«Множество поперечных трещин»: опасный мостик через Ельцовку в Новосибирске хотят снести — он разрушается

Мостик через реку 1-Ельцовка в Новосибирске, сделанный из бетонной плиты, оказался аварийным. Его решили убрать. Об этом в ответ на запрос НГС сообщают в пресс-службе мэрии.
На прошлой неделе на состояние небольшого моста, расположенного недалеко от дома на улице Дениса Давыдова, 11, пожаловался местный житель Максим. Ежедневно по нему ходят взрослые и дети, отметил мужчина. Конструкция стала разрушаться и, кроме того, там нет перил.
— Сейчас ситуация просто аховая. От мостика отваливаются куски бетона, он крошится, и остается арматура, — заявил Максим в разговоре с редакцией.
В мэрии уточняют, что это пешеходный переход с водопропускными сооружениями. Он возведен самовольно и с грубыми нарушениями строительных норм. Дорожная плита с водопропускной трубой уложена на насыпную дамбу. Оформить право муниципальной собственности на мини-мост не представляется возможным.
— Водопропускное сооружение под переходом разрушено, труба — также разрушена и заилена. На пешеходном покрытии множество поперечных трещин. Наблюдается перелив воды, ведущий к дальнейшему размыву дамбы. Учитывая небезопасность и наличие альтернативных переходов поблизости, КЧС было принято решение по демонтажу [мостика]. Поэтому установка барьерных ограждений в настоящее время нецелесообразна, — говорится в ответе на запрос.
Организовать демонтаж должен департамент транспорта мэрии.
Ранее в Новосибирске закрыли популярный, но опасный мост — водители и пешеходы пришли в панику.