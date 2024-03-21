«Отваливаются куски бетона»: новосибирец заявил об опасном мостике через Ельцовку — там ходят дети

Небольшой мост через реку 1-я Ельцовка в Новосибирске, сооруженный из бетонной плиты, может быть опасным для пешеходов. Об этом заявил местный житель Максим.
Пост опубликован в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», автор сообщения утверждает: по мосту недалеко от дома на улице Дениса Давыдова, 11 ежедневно ходят взрослые и дети. От времени конструкция начала разрушаться и, кроме того, там нет перил.
— Этот мост давно признали аварийным, — заверил Максим корреспондента НГС, но не предоставил каких-либо подтверждений своим словам. — Но сейчас ситуация на нем просто аховая. От него отваливаются куски бетона, он крошится, и остается арматура. Если рухнет, это может привести к трагедии.
Новосибирец также рассказал, что пока не жаловался ни в какие органы.
Руководитель региональной Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков прокомментировал проблему следующим образом:
— На мой взгляд, никакой безопасности эта конструкция действительно не отвечает. Жителям необходимо сделать запрос в администрацию района, чтобы узнать, числится ли там мост на балансе, как объект дорожной инфраструктуры. Надо узнать, что это вообще — может, какая-то самовольная постройка, сделанная раньше и которой люди пользуются до сих пор. В целом все мостовые конструкции — на балансе «Гормоста». Включено ли в реестр это сооружение, большой вопрос. Тот, у кого мостик на балансе, и должен его содержать.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее в Новосибирске закрыли популярный, но опасный мост — водители и пешеходы в панике.