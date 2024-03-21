«Отваливаются куски бетона»: новосибирец заявил об опасном мостике через Ельцовку — там ходят дети

Из-за снега мостик сливается с дорогой. Но это не единственная его проблема, говорит местный житель

Небольшой мост через реку 1-я Ельцовка в Новосибирске, сооруженный из бетонной плиты, может быть опасным для пешеходов. Об этом заявил местный житель Максим.

Пост опубликован в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», автор сообщения утверждает: по мосту недалеко от дома на улице Дениса Давыдова, 11 ежедневно ходят взрослые и дети. От времени конструкция начала разрушаться и, кроме того, там нет перил.

