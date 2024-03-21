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«Отваливаются куски бетона»: новосибирец заявил об опасном мостике через Ельцовку — там ходят дети

Эксперт подтвердил, что конструкция не соответствует нормам

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Из-за снега мостик сливается с дорогой. Но это не единственная его проблема, говорит местный житель

Небольшой мост через реку 1-я Ельцовка в Новосибирске, сооруженный из бетонной плиты, может быть опасным для пешеходов. Об этом заявил местный житель Максим.

Пост опубликован в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», автор сообщения утверждает: по мосту недалеко от дома на улице Дениса Давыдова, 11 ежедневно ходят взрослые и дети. От времени конструкция начала разрушаться и, кроме того, там нет перил.

— Этот мост давно признали аварийным, — заверил Максим корреспондента НГС, но не предоставил каких-либо подтверждений своим словам. — Но сейчас ситуация на нем просто аховая. От него отваливаются куски бетона, он крошится, и остается арматура. Если рухнет, это может привести к трагедии.

Новосибирец также рассказал, что пока не жаловался ни в какие органы.

Руководитель региональной Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков прокомментировал проблему следующим образом:

— На мой взгляд, никакой безопасности эта конструкция действительно не отвечает. Жителям необходимо сделать запрос в администрацию района, чтобы узнать, числится ли там мост на балансе, как объект дорожной инфраструктуры. Надо узнать, что это вообще — может, какая-то самовольная постройка, сделанная раньше и которой люди пользуются до сих пор. В целом все мостовые конструкции — на балансе «Гормоста». Включено ли в реестр это сооружение, большой вопрос. Тот, у кого мостик на балансе, и должен его содержать.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.

Ранее в Новосибирске закрыли популярный, но опасный мост — водители и пешеходы в панике.

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Новосибирск Мост Ельцовка Река
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