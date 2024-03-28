Пансионаты, санатории и базы отдыха: где отдыхают новосибирцы и сколько это стоит — горожане рассказали НГС о любимых местах

Новосибирцы рассказали, где любят отдыхать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Санаторий на берегу с массажами или база отдыха на скалах, чтобы тратить все силы на прогулки, — всё это можно встретить в Новосибирской области. Некоторые новосибирцы любят отдохнуть в родном регионе: часто это выходит и быстрее, и бюджетнее. А отметить свои любимые места можно в номинации «Отдых года» на сайте Народной премии НГС. Корреспонденты НГС узнали у горожан, где они любят отдыхать и сколько это стоит.

Бердские скалы прекрасны и не в сезон

Иван недавно съездил с женой на Бердские скалы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Иван всю жизнь живет в Новосибирске и отмечает, что в области много мест для отдыха. Знаковым местом он считает Обское водохранилище, на берегах которого есть базы отдыха, летом там открываются курортные места. Также на Обском есть и острова.



— На них жарче, чем на большой земле, и летом, в июле, там практически рай. В области у нас есть, например, Бердские скалы. Мы с женой в конце ноября туда ездили, то есть в самый несезон, там абсолютно не было людей. Мы забрались на эту гору, покричали, послушали эхо. Играли с собакой, которая жила на базе отдыха, с овчаркой, — вспоминает новосибирец.

На Бердских скалах, по его воспоминаниям, всего пять баз отдыха, но им понравилась только одна — она была дороже остальных, но, по его словам, «цивильная». Ее название Иван не запомнил. При этом, по словам новосибирца, не в сезон на Бердских скалах делают большую скидку: если одна ночь стоит в сезон 7–8 тысяч рублей, то в конце ноября Иван с женой заплатили 3–4 тысячи за ночь.

— Мы в хорошем номере были: на первом этаже, с большим окном, которое прямо на гору выходит. Мы прямо получили, на самом деле, удовольствие, очень сильно переключились. Там уже лег снег, никого нет абсолютно, тепло, классная база, классные владельцы, животные там, гуси, кот, собака. Нас свозили на местный водопад, — перечислил Иван.

Иван считает, что Новосибирская область хоть и не курортная, но сервис на базах отдыха нормальный, есть места, где можно отдохнуть. При этом отдохнуть можно не только в области, но и в самом городе. Мужчина приводит в пример аквапарк, в который можно сходить, если любишь покататься с горок.

— В аквапарке классная термальная зона. В «Мира Термах» есть классные бассейны, есть уличный бассейн — там можно поплавать зимой в бассейне под открытым небом. Парк «Арена» недавно открыли. Мы недалеко там жили какое-то время, и в парке можно хорошо побегать, покататься на велосипеде. Еще у нас есть леса прямо в городе, это тоже здорово, — считает Иван.

Как считает Иван, в Новосибирске можно отдохнуть и культурно. Например, есть кинотеатр «Победа», который часто устраивает интересные мероприятия. Также к интересным местам города Иван относит гастропространства, такие как дворик «Типографии», «Гастрокорт» и «Гастрохолл». Мужчине нравится, что там играет живая музыка и собирается классная публика.

К слову, в номинациях «Народной премии» в этом году впервые появилось «Гастропространство». Кого можно выдвинуть в этой номинации, мы рассказывали ранее.

Отдыхать и поправлять здоровье в Кудряшовском

Лидия мечтает побывать во многих местах в Новосибирской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница Новосибирска Лидия недавно уже во второй раз ездила в кудряшовский санаторий «Парус» и оценивает его на высоком уровне. За десять дней сибирячка потратила около 50 тысяч.



— Многие говорят, что у нас здесь не развит туризм. Я уверена, что можно при желании найти место, где у нас отдохнуть. И в области, и в городе. Только всё зависит от предпочтения людей. Кто-то предпочитает культурный отдых, кто-то — оздоровительный. Я уверена, что у нас тут всё в порядке, — считает Лидия.

И хотя Лидия ездит в санатории, чтобы поправить здоровье, она мечтает побывать и в других туристических местах области. Среди них она называет монетный двор в Сузуне, Караканский бор, водопады. Но и в городе, по словам женщины, есть много мест для отдыха. В городе развита культурная жизнь — есть театры, музеи и интересные кинотеатры.

Если отдыхать, то в другой стране

Некоторые новосибирцы не отдыхают у себя в регионе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Екатерина работает в сфере туризма больше 20 лет — отправляет новосибирцев за границу. Сама сибирячка тоже больше любит отдыхать в других странах, несколько раз ездила в Турцию.



— В целом сейчас тенденция, что наши санатории, базы отдыха предпочитают работать напрямую с туристами. Пенсионерам они там предоставляют хорошие скидки, где-то по 15 % дополнительно. Им не нужны посредники, турагентства. И у санаториев всё неплохо идет, — рассказывает сибирячка.

Екатерина живет в Новосибирске больше 50 лет и радуется, когда видит в городе туристов. В центре она часто замечает экскурсии. Свое свободное время в городе Екатерина старается проводить в театральной студии, в которой она занимается, и в фитнес-центре.

— Я не то что отдыхаю, я хожу на аквааэробику. У нас на самом деле много хороших, интересных фитнес-центров. Люблю очень бассейн «Нептун», плаваю хорошо, — поделилась жительница Новосибирска.

Екатерина замечает, что многие жители города любят гулять в парках города.

Погладить кроликов в пансионате

Наталья отдыхает с двумя детьми Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Наталья несколько раз отдыхала в пансионате «Хвоя», который находится в районе Бердска. Туда женщина ездит вместе с мужем и двумя детьми.



— Там есть спа-комплекс, бассейн уличный круглогодичный. Мы купаемся, ходим в сауну, в баню, гладим кроликов, не готовим — вот и всё, — перечисляет Наталья.



За две ночи и три дня на четверых человек в «Хвое» выходит 32 тысячи рублей. Наталья ездит в пансионат в зимнее время и предполагает, что летом там дешевле. В городе Наталья любит посетить «Мира Термы» и отдохнуть от суеты там.

Недорогой отдых в Маслянино

Альбина ездила в Маслянино, чтобы отдохнуть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Альбина считает, что в Новосибирске не так много мест для отдыха. Когда девушка находится в городе, то старается сходить в аквапарк или в сауны «Кедровки» — там Альбину привлекает возможность поплавать.



— В Маслянино есть прикольное место, не помню, как называется, — там есть разные домики, можно снимать посуточно. Можно кататься на катамаранах, на лодках и так далее. Крутое место за свои деньги, — рассказывает Альбина.

По словам девушки, домик в Маслянино стоит 5–6 тысяч рублей, вместе с дорогой всё может обойтись в 10 тысяч на человека за сутки.

Что вы цените в местах отдыха? Чистоту и порядок. Не переношу грязи Я всегда смотрю на стоимость. Могу потерпеть неудобства ради экономии В месте отдыха должно быть много развлечений Для меня главное — спокойствие и умиротворение Ищу базы отдыха с лучшим расположением

Новосибирцы выдвинули уже больше 9 тысяч номинантов на Народную премию. Вашу любимую компанию предложить на голосование можно до 17 апреля. После этого мы сформируем шорт-лист из 10 претендентов, которых чаще всего упомянут во время выдвижения, в каждой номинации. Имена победителей назовут на торжественной церемонии 22 мая. Всё о Народной премии НГС можно узнать в нашем сюжете.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.