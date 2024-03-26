«В этот момент они горло перерезали человеку». 47-летний охранник, спасший десятки жизней в «Крокусе», — о том, как это было

Алексей Осанушков спас более 100 человек из «Крокуса» Источник: Кирилл Поверинов, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Охранник спас около сотни людей во время теракта в «Крокусе». Вечером 22 марта 47-летний Алексей Осанушков, как обычно, вышел на смену в концерт-холл. Перед концертом «Пикника» (12+) он занял пост у рамок металлоискателя. А потом услышал выстрелы.



Когда террористы вломились в фойе «Крокуса» и начали расстреливать всех вокруг, Алексей сразу понял: людей срочно надо эвакуировать. Рядом с пунктом контроля находилось помещение для сотрудников зала. Осанушков открыл дверь и всех, кто был в вестибюле, загнал туда.

Самое сложное, как говорит герой, в критический момент совладать со своими эмоциями и не поддаться панике. Алексей откровенно рассказал, о чём думал и что чувствовал во время теракта, как всё случилось, почему весь ужас начал осознаваться лишь сейчас. Подробнее — в эксклюзивном материале наших коллег из 76.RU.

Ярославец рассказал, как спас сотню людей во время теракта в «Крокусе» Источник: Городские порталы

«Они стреляли прям по нам»

День теракта Алексей Осанушков не может вспоминать без слёз. Помимо всего ужаса, который ему пришлось видеть своими глазами, в «Крокусе» он потерял близкого товарища — его имени нет ни в одном из списков. Еще один — в тяжелом состоянии в реанимации, террористы его расстреляли одним из первых.

— Они рядышком со мной стояли. Когда началась стрельба, народ повалил, он, [друг], попытался заградить людей, и его прям рассекли очередью, — сквозь слезы рассказал 76.RU Алексей Осанушков.



Когда террористы вошли в вестибюль, охранник стоял на рамках и сразу их увидел.

— Они стреляли прям по нам. Первая линия, я стоял перед ними. У нас фойе большое в «Крокус Сити». Охрана сработала слаженно. Коллега, который работал в конце фойе, у гримерок артистов, завел людей туда. Ту часть толпы, что была ближе к рамкам, эвакуировал я, — рассказывает Алексей. — Я понимал, что люди не успевают добежать, их просто расстреляют. А мой вход, по которому я эвакуировал через подвалы, находится в центре фойе. Чтобы людей не расстреляли, я подбежал к дверям, открыл их. Рядом сидели люди, схватившись за голову. Они перегородили мне путь, у них была паника. Я им крикнул: «Вставайте быстрее, бегом туда, туда». Всех людей, которые были рядом, я забрал.

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В момент, когда Алексей закрывал дверь, он увидел, что в фойе осталась одна женщина. Он встал перед выбором: спасти ее, зная, что террористы подходят, или обезопасить себя и еще сотню людей. Совесть не позволила бросить зрительницу.



— У меня был такой выбор сложный. Там женщина одна, кричала: «Помогите, спасите». Я понимаю, если ее забираю, то террористы расстреляют больше сотни людей. Но я не мог ее не забрать, — уверенно рассказал охранник «Крокуса». — Я выбегаю, хватаю ее и боковым зрением вижу, что автоматчик разворачивается в нашу сторону. Я схватил ее за руку и последнюю затащил. Закрыл дверь, можно сказать, перед террористом прямо.

«Понимал, что дверь не держит пули, но не давал людям это знать и держал дверь, чтобы они не зашли» Алексей Осанушков, охранник. Спас людей во время теракта

«Против автомата с топором»

По словам Алексея, время в момент теракта будто бы текло медленнее. В общей сложности от начала нападения до выхода спасенной группы прошло около 20 минут. Но сколько эмоций и страхов пришлось пережить за это время — террористы расстреливали людей буквально у дверей помещения, где Алексей спрятал свою группу. Каждое неосторожное движение могло стать решающим в жизни сотни человек.

После нападения «Крокус» загорелся Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Я панику не разводил. Мне повезло, что в моей толпе, которую я спасал, были адекватные парни. Я говорю: «Мужики, помогайте. Все, держим двери». Один выломал пожарный щиток и взял пожарный топор. Вот он с топором стоит, а я держал дверь. Сейчас, когда вспоминаю, картина эта со стороны смешно выглядит — против автомата с топором, — сквозь слезы улыбнулся Алексей от осознания той страшной ситуации, из которой им чудом удалось спастись. — У кого-то в моменте зазвонил телефон. Попросил всех выключить звук, чтобы нас не слышали.

«А они идут. Они подходят! Один около двери прямо стоял и стрелял в сторону зала... В нескольких метрах от нас» Алексей Осанушков, охранник. Спас людей во время теракта

Когда террористы подошли буквально вплотную к двери, Алексей подумал: «Господи, только бы не развернулся к нам. Иначе мы просто там все... Нам некуда бежать».



— Держал дверь до последнего. Выстрелы начали отдаляться. Потом прекратилось. Я думал, может быть, ушли. Но вот сейчас, когда смотрю опубликованные видео действий террористов, понимаю, что в этот момент они горло перерезали человеку. Когда было затишье, решил, что надо выводить людей, в этот момент у нас уже пошло небольшое задымление. Только начинаю открывать дверь и вижу, что они идут к нам. Благо они нас не заметили. Я нешироко открыл, увидел их и сразу закрыл дверь. Сказал всем, что надо успокоиться, сейчас будем спускаться и выйдем на улицу, как только они уйдут.

Алексей рассказал, как спасал людей Источник: Кириилл Поверинов / 76.RU











Вывести людей из задымленного зала Алексею помогали другие сотрудники «Крокуса», с которыми он был на связи через рацию. Они советовали, когда безопаснее выходить из укрытий.



— Мы не знали, ушли они или нет. По рации держал связь, ребята корректировали. Говорили, можем выводить людей или нет. Когда нам дали добро выбираться наружу, помещение было уже задымлено. Я говорю: «Встречайте нас там, двери выламывать надо». Дождались помощи, и повел людей через склады, — перечислил порядок действий охранник. — Мне очень повезло, что толпа слушалась меня и не впадала в панику. Все делали то, что им велено. Когда дали разрешение, мы спустились в склады. Диванные критики говорят, что охрана в концертном зале была непрофессиональная, двери закрыты. Но склады не предназначены для эвакуации, естественно, они были закрыты. Двери там все на замках.

«Когда на улицу вывел людей, все начали благодарить меня со слезами: "Ты нам дал вторую жизнь, спасибо"» Алексей Осанушков, охранник. Спас людей во время теракта

Во время эвакуации Алексей надышался гарью, ему стало плохо. Охранник потерял сознание, когда вышел на улицу. Когда пришел в себя, не сразу понял, что случилось. Осознание стало приходить позже.

— Представляете, страха не было вообще, паники не было вообще никакой. У меня страх возник, только когда я уже людей вывел на улицу. Когда меня уже откачали, я начал в себя приходить. Тогда и появился страх.

Теракт глазами тех, кто был в «Крокусе» Источник: Городские порталы

В первую очередь позвонил родным

Когда первый шок прошел, Алексей сразу обзвонил близких. Это произошло еще до того, как СМИ начали сообщать о теракте в Подмосковье.

— Сразу позвонил маме. У нее проблемы с сердцем, недавно делали операцию. Я думаю, если она увидит новости, она просто может инфаркт схватить. Она даже не знала, что теракт случился. Вечером она уже легла спать. Я говорю: «Мамочка, тут у нас теракт был. Ты не переживай, со мной всё хорошо». Мама сразу: «Увольняйся, увольняйся оттуда», — Алексей замолчал. — Ну а как я уволюсь?

«Благодарен Богу, что именно я там находился в то время. Допустим, был бы там сотрудник новенький, он бы не знал, как выводить людей, растерялся» Алексей Осанушков, охранник. Спас людей во время теракта

Во время разговора охранник не мог сдержать слёз Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сразу после звонка маме охранник набрал дочери Ане (имя изменено. — Прим. ред.). Правда, успел сказать всего пару слов, сообщив, что жив и с ним всё хорошо.



— Папа позвонил буквально на полминуты. Он сказал: «У нас теракт, я уже в безопасности. Всё, пока не могу говорить». Он мне позвонил, когда уже был в безопасности. Ни одной новости о теракте не было в интернете в тот момент. Поэтому мне уже было не так страшно за папу, когда начали появляться новости, — поделилась 17-летняя дочь Алексея.

Алексей Осанушков проработал охранником в «Крокус Сити Холле» более 12 лет. Все эти годы, можно сказать, он жил на два города, часто приезжая в Ярославль к дочке и пожилой маме.