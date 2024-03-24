«Порывы до 20 м/с»: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Жителям Новосибирской области пришли SMS- сообщения со штормовым предупреждением от МЧС. В регионе завтра, 25 марта, прогнозируется гололед, будет дуть сильный ветер.
— Ожидается днем ветер 7–12 м/с, местами порывы до 20 м/с, гололедные явления в НСО 25 марта. Будьте внимательны и осторожны, — сказано в сообщении.
На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что 25 марта в Новосибирской области температура воздуха ночью составит -3…-8 градусов, местами похолодание до -16 градусов. Днем воздух прогреется до +1…+6 градусов.
В регионе ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков, по западу области местами небольшой снег и гололедно-изморозевые явления. В дневное время суток в Новосибирской области будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед.
Ветер, по данным синоптиков, будет дуть ночью со скоростью 4–9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду, днем — 7–12, местами порывы до 20 м/c.
В середине марта метеосервисы дали предварительные прогнозы погоды на апрель в Новосибирске. Температура в городе будет постепенно повышаться.