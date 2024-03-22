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Город УФАС Новосибирска потребовала реорганизовать «Метро МиР» — оно занималось закупкой для станции «Спортивная»

УФАС Новосибирска потребовала реорганизовать «Метро МиР» — оно занималось закупкой для станции «Спортивная»

Управление выслало предупреждение мэрии

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«Метро МиР» занимался закупками для строительства станции «Спортивная»

Новосибирская УФАС России потребовала мэрию реорганизовать МП «Метро МиР». Департаменту транспорта выдали обязательное для исполнения предупреждение.

Как сообщают на сайте антимонопольной службы, до 22 мая 2024 года администрация должна прекратить действие, которое нарушает законодательство. Во время антимонопольного контроля специалисты установили, что коммерческая структура «Метро МиРа» наделена полномочиями органа власти. Предприятие выступает как государственный заказчик торгов по созданию, размещению и обустройству объектов транспортной инфраструктуры. При этом МП «Метро МиР» является хозяйствующим субъектом.

— Весь комплекс работ по размещению государственного (муниципального) заказа, проведению закупок, контролем за исполнением контрактов, а также приемка работ должны проводиться уполномоченными на то органами муниципалитета, а не коммерческой структурой, — отметил заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Сергей Иванов.

В УФАС отметили, что «Метро МиР» провел торги на общею сумму больше 3 миллиардов рублей, в том числе для строительства станции метро «Спортивная».

В Новосибирске вчера после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении должностного лица МП «МЕТРО МиР» из-за хищения более 56 миллионов рублей. Организация занималась строительством водосточного коллектора у реки Ельцовки.

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