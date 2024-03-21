Свыше 56 миллионов: прокуроры заподозрили работников «МЕТРО МиРа» в мошенничестве — возбуждено уголовное дело

В Новосибирске после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении должностного лица МП «МЕТРО МиР» из-за хищения более 56 миллионов рублей. Организация занималась строительством водосточного коллектора у реки Ельцовки.
— Подрядная организация самостоятельно внесла изменения в проектную документацию объекта, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций, что привело к провалам основания коллектора, — пояснили в ведомстве.
Из-за внесения изменений объект не получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Особо крупное мошенничество».
В базе данных «Контур.Фокуса» сказано, что МП «МЕТРО Мир» создано в 1993 году. Его учредителем является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, и. о. директора — Андрей Счастливый. На конец 2022 года выручка организации достигала 741 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. Предприятие выступает заказчиком строительства станции метро «Спортивная» и других объектов в городе.
Ранее ФАС выявила сговор мэрии Новосибирска и МП «МЕТРО МиР». Некоторые работы компания выполняла без контракта, получая деньги от муниципалитета напрямую.