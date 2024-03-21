НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

зап.

 752мм 55%
Подробнее
8 Пробки
USD 92,69
EUR 100,61
Реклама

СРОЧНО

Сибирячка обвинила мужчину, что он ударил ее дочь

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Похождения Кологривого
Дома, о которых все говорят
Скандалы министра Архипова
Доступное протезирование зубов
Бросила работу ради сыров
Необычная мастерская
Тонкости русского языка
НГС в Telegram
Криминал

Свыше 56 миллионов: прокуроры заподозрили работников «МЕТРО МиРа» в мошенничестве — возбуждено уголовное дело

Компания строила водосточный коллектор у реки Ельцовки

1 150
14 комментариев
Возведенный объект так и не получил разрешение на ввод

В Новосибирске после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении должностного лица МП «МЕТРО МиР» из-за хищения более 56 миллионов рублей. Организация занималась строительством водосточного коллектора у реки Ельцовки.

— Подрядная организация самостоятельно внесла изменения в проектную документацию объекта, уменьшив размер монолитных железобетонных конструкций, что привело к провалам основания коллектора, — пояснили в ведомстве.

Из-за внесения изменений объект не получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Особо крупное мошенничество».

В базе данных «Контур.Фокуса» сказано, что МП «МЕТРО Мир» создано в 1993 году. Его учредителем является департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, и. о. директора — Андрей Счастливый. На конец 2022 года выручка организации достигала 741 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. Предприятие выступает заказчиком строительства станции метро «Спортивная» и других объектов в городе.

Ранее ФАС выявила сговор мэрии Новосибирска и МП «МЕТРО МиР». Некоторые работы компания выполняла без контракта, получая деньги от муниципалитета напрямую.

ПО ТЕМЕ
МП Метро МиР Прокуратура Уголовное дело Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Станислав, 50

Владимир, 61

Светлана, 39

Василий, 59

Timur, 35

Игорь, 46

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление