Прокуратура вынесла представление главе Новосибирска из-за сосулек на фасадах

Весной наледь может упасть на голову прохожим Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Исполняющему обязанности мэра Новосибирска Олегу Клемешову вынесли представление из-за несоблюдения законодательства в сфере ЖКХ. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в городе провели проверку, во время которой выявили многочисленные нарушения.

По данным прокуратуры, в Новосибирске не провели работы по очистке фасадов, козырьков, балконов и лоджий от снежных навесов и наледи.

— С учетом погодных условий опасные зоны под крышами домов, в целях исключения угрозы жизни и здоровья граждан, не ограждены. Установлено, что мэрией города не обеспечен муниципальный контроль за исполнением правил благоустройства управляющими организациями и администрациями районов города, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор потребовал у и.о. мэра Новосибирска устранить выявленные нарушения. Прокуратура будет контролировать решение проблемы.

В начале февраля Олег Клемешов на аппаратном совещании озвучивал проблему с наледью на крышах. Тогда он призвал обращаться в прокуратуру, чтобы наказывать управляющие компании.

На прошлой неделе Олег Клемешов отчитал руководство департаментов за освещение, ямы на дорогах и снег.

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