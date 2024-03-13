«Дедовские технологии»: как глава Новосибирска отчитал руководство департаментов за проблемы с освещением, ямы и снег

Врио мэра отругал руководство дептранса и департамента жилищного и коммунального хозяйства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Глава Новосибирска Олег Клемешов отчитал руководство департаментов за освещение, ямы на дорогах и снег. Врио мэра поручил всем следить за состоянием города и отказаться от «дедовской технологии».



Первое, на что обратил внимание Олег Клемешов во время аппаратного совещания 13 марта — освещение. По его словам, есть проблемы с тем, что департамент транспорта не успевает менять перегоревшие лампы на магистральных улицах, в частности, на маршруте №1 на улице Жуковского.

— Ехал вчера по ней, утрирую, но фонари горят через один. Если здесь мы не успеваем, то что говорить про улицы частного сектора. Хотелось бы, чтобы мы изменили технологию, не зажигали свет полдня, якобы для проверки работоспособности. Это дедовские технологии, трата электроэнергии и средств, много вопросов от граждан, когда у нас лампы горят по всей улице. Это недопустимо, — рассказал Олег Клемешов.

Глава города также заметил, что стоит подготовиться к ямочному ремонту и починить поворот с Мочищенского шоссе на улицу Жуковского.

Как рассказал Дмитрий Перязев, начальник департамента жилищного и коммунального хозяйства, в городе осталось 26% неочищенных кровель, по графику работы должны завершить 15 марта, но работники не успевают. Некоторые дома останутся со снегом на крышах. При этом до конца недели ожидают осадки. Олег Клемешов решил проинформировать прокуратуру по поводу опасности из-за того, что график уборки районы не выполнили.

Врио мэра также приказал всем проследить за тем, чтобы к избирательным участкам во время выборов, было комфортно проходить. Это же поручил сделать Андрей Травников, по его словам, работа всех учреждений перед выборами президента РФ должна быть проверена.

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