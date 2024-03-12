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В Новосибирской области опубликовали проект постановления о весеннем призыве

Документ разместили на сайте Электронной демократии

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Заключений по проекту принимают до 22 марта этого года

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На сайте электронной демократии опубликовали проект постановления «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области весной 2024 года». Прием заключений по проекту будет проходить до 22 марта этого года.

Разработчиком проекта постановления губернатора Новосибирской области выступает региональный военный комиссариат.

В документе отсутствует точная дата начала весеннего призыва, но в приложении к нему есть информация о работе медкомиссии. Так, часть врачей должна прибыть в муниципальные образования региона для медосвидетельствования граждан к 1 апреля.

Разработчиком документа выступает региональный военный комиссариат

Разработчиком документа выступает региональный военный комиссариат

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В прошлом году весенний призыв в Новосибирской области начался 1 апреля

В прошлом году весенний призыв в Новосибирской области начался 1 апреля

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В основной состав призывной комиссии Новосибирской области, согласно проекту постановления, могут войти губернатор Андрей Травников, военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, министр образования Мария Жафярова, заммэра Новосибирска Геннадий Захаров и другие.

В прошлом году весенний призыв в Новосибирской области начался 1 апреля и завершился 15 июля. В призывную комиссию региона также вошли губернатор, руководители областных исполнительных органов власти, местного самоуправления, военного комиссариата, полиции.

Весенний призывГубернаторВоенный комиссариатПроект постановленияНовосибирская область
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