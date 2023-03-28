Губернатор подписал постановление о весеннем призыве в Новосибирской области

28 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве на военную службу.
— Создание призывной комиссии Новосибирской области и призывных комиссий муниципальных районов и городских округов утверждено в соответствии с постановлением губернатора
Весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. В призывную комиссию региона входят губернатор, руководители областных исполнительных органов власти, местного самоуправления, военного комиссариата, полиции.
— В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, — уточнила пресс-служба регионального правительства.
Профильные министерства получили указания о медицинском освидетельствовании призывников. Главам районов и округов рекомендовали предоставить призывным комиссиям помещения, специальное оборудование, транспорт, хозяйственное имущество.
Повестку для явки в военкомат должны вручать по правилам, вне зависимости от причины вызова. Объясняем в этом материале, как это должно происходить.