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Губернатор подписал постановление о весеннем призыве в Новосибирской области

Он начнется 1 апреля

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Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет

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28 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве на военную службу.

— Создание призывной комиссии Новосибирской области и призывных комиссий муниципальных районов и городских округов утверждено в соответствии с постановлением губернатора № 51 «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области весной 2023 года», которое 28 марта подписал глава региона Андрей Травников, — сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

Весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. В призывную комиссию региона входят губернатор, руководители областных исполнительных органов власти, местного самоуправления, военного комиссариата, полиции.

— В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, — уточнила пресс-служба регионального правительства.

Профильные министерства получили указания о медицинском освидетельствовании призывников. Главам районов и округов рекомендовали предоставить призывным комиссиям помещения, специальное оборудование, транспорт, хозяйственное имущество.

Повестку для явки в военкомат должны вручать по правилам, вне зависимости от причины вызова. Объясняем в этом материале, как это должно происходить.

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