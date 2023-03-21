Как должны вручать повестку: все правила в одной картинке

В последнюю неделю из разных регионов России вновь стали поступать новости о том, что гражданам вручают повестки для явки в военкомат. Где-то власти объясняли, что в регионе проводятся военные сборы, где-то — что в военкомат приглашают для уточнения данных. Вскоре ожидается новая волна повесток — в апреле в России начинается весенний призыв. Готовимся к нему и вспоминаем, как должны вручать повестки в военкомат по закону.
Любая повестка в военкомат вручается по одним и тем же правилам, какая бы цель у нее ни была: призыв на срочную службу, прохождение медосвидетельствования, уточнение военно-учетных данных или мобилизация. Процедура вручения повестки во всех случаях стандартная. Главное правило, которое нужно запомнить: повестку вручают лично в руки призывнику и под подпись. Если документ передали через родственников, друзей, соседей, положили в почтовый ящик или подсунули под дверь, она не считается доставленной.
Вручать повестку должен сотрудник военкомата, также это могут по поручению военкомата сделать полицейские, непосредственный руководитель по месту работы или представители образовательного учреждения, где человек учится. Кроме того, вручать повестки могут работники так называемого аппарата усиления военного комиссариата. Аппаратом усиления, например, пользовались во время частичной мобилизации, которая была в России прошлой осенью.
Существует убеждение, что вручить повестку могут только по месту прописки, учебы или работы. На самом деле это не так — согласно действующим законам, повестку могут вручить где и когда угодно. Но есть правило: повестка должна быть именной. То есть переписать в пустой бланк данные первого попавшегося человека призывного возраста и тут же этот бланк вручить никто не имеет права. А вот если сотрудник военкомата удачно встретил на очереди в кассу супермаркета человека, для которого у него в кармане лежит уже готовая повестка, имеет полное право прямо в очереди и вручить. А получателю придется расписаться.
— Если человек за повестку расписался — он обязан по ней прийти. Если расписался и не пришел — штраф от пятисот рублей до трех тысяч, — говорит юрист Евгений Крылов.
Штраф за неявку по повестке выпишут вне зависимости от того, по какой причине военкомат хотел видеть военнообязанного гражданина: если не явиться «для уточнения данных», то тоже придется заплатить. Уважительными причинами для неявки по повестке могут быть смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет явиться в военкомат.
За отказ брать повестку накажут строже — против призывника на срочную службу, который от повестки отказался, могут возбудить уже уголовное дело. Максимальная санкция по соответствующей статье Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до 2 лет.
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Пока повестки получают больше для уточнения данных, о наборе на военные сборы многие регионы уже отчитались. В Свердловской области распространялась информация, о том, что в регионе выдают повестки «для отправки в зону СВО», однако местные власти заявили, что это фейк. Повестки для призыва на срочную службу полетят после того, как будет подписан и опубликован указ о весеннем призыве. Если всё пойдет по стандартному плану предыдущих лет, то это произойдет 1 апреля. Предыдущий, осенний призыв 2022 года был перенесен на месяц, поскольку перед стартом призывной кампании началась частичная мобилизация и военкоматы не могли справиться с двойным объемом работы.
В последнее время законодатели пытаются изменить правила призыва. Например, в прошлом году обсуждался законопроект, в соответствии с которым повестку смогут направлять по почте, а одна из последних инициатив — изменение призывного возраста. 13 марта в Госдуму внесли законопроект, который позволит призывать мужчин до 30 лет. Согласно документу в действующей редакции, для восемнадцатилетних служба не будет обязательной — отправиться в армию с наступлением совершеннолетия можно будет по собственному желанию. Обязанность идти служить будет возникать с 21 года.