Как должны вручать повестку: все правила в одной картинке

Существует убеждение, что вручить повестку могут только по месту прописки, учебы или работы. На самом деле это не так — согласно действующим законам, повестку могут вручить где и когда угодно. Но есть правило: повестка должна быть именной. То есть переписать в пустой бланк данные первого попавшегося человека призывного возраста и тут же этот бланк вручить никто не имеет права. А вот если сотрудник военкомата удачно встретил на очереди в кассу супермаркета человека, для которого у него в кармане лежит уже готовая повестка, имеет полное право прямо в очереди и вручить. А получателю придется расписаться.

