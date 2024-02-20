Призывной возраст повысили: кто пойдет служить этой весной

Всех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, должны были перевести в запас по прежним правилам — об этом ранее говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. То есть люди 1996 года рождения и старше призыву на срочную службу уже не подлежат. А вот те, кому 27 лет исполняется в 2024 году, — попадают под призыв. И даже если их не призовут на срочную службу в этом году, смогут призвать в следующем или еще через год.

