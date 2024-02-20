Призывной возраст повысили: кто пойдет служить этой весной

До весеннего призыва на срочную службу осталось чуть больше месяца — по закону он ежегодно стартует 1 апреля. Перед этим президентом должен быть подписан соответствующий указ, в котором прописывается, кого должны призвать и в каком количестве. Этот документ, как правило, публикуется в конце марта, однако основные положения уже прописаны в законодательстве — в этом году призывников точно ждут некоторые изменения. Напомним какие.
В 2023 году Госдума подняла верхний предел призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Новые правила начали действовать с 1 января 2024 года, так что впервые их применят как раз во время весеннего призыва. Однако тех, кто уже переведен в запас, в том числе и по возрасту, они не коснутся.
В запас попадают все военнообязанные. Это уволенные с военной службы, выпускники военных вузов и учебных центров, ограниченно годные к службе, прошедшие альтернативную службу, не служившие в армии из-за отсрочек и прятавшиеся от военкома до окончания призывного возраста. До 2023 года включительно пределом призывного возраста были 27 лет — если до этого времени человек не попал в армию, то он получал либо военный билет, либо «справку уклониста», но так или иначе переходил в запас.
Всех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, должны были перевести в запас по прежним правилам — об этом ранее говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. То есть люди 1996 года рождения и старше призыву на срочную службу уже не подлежат. А вот те, кому 27 лет исполняется в 2024 году, — попадают под призыв. И даже если их не призовут на срочную службу в этом году, смогут призвать в следующем или еще через год.
Поводы для отсрочки от службы прежние — учеба, состояние здоровья, некоторые семейные обстоятельства. Также отсрочку получают IT-специалисты по спискам от работодателей, военнообязанные с непогашенной судимостью, военнообязанные с ученой степенью, родственники погибших при исполнении военной службы и сотрудники МВД, ФСБ и МЧС.
Еще с весны 2023 года обсуждаются электронные повестки и единый реестр призывников. Закон, который разрешает отправлять повестки и заказными письмами, и на «Госуслуги», и посредством внесения в специальный электронный реестр, Госдума приняла в апреле прошлого года. Сам закон вступил в силу, однако единого реестра еще нет. Согласно поручению президента, он должен начать работать во время осеннего призыва 2024 года.