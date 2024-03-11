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В Новосибирске подали в суд на подрядчика строительства ЛДС — с него потребовали еще 7 миллиардов

Поданы еще три иска, самый крупный — на 6,5 миллиардов рублей

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Сумма исков к компании составляет около 10 миллиардов рублей

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» подало три новых иска в суд к генеральному подрядчику строительства ЛДС в Новосибирске — компании ООО «Элинальфа». Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда региона.

Иски были зарегистрированы 11 марта. По первому из них с компании ООО «Элинальфа» требуют 135,6 миллионов рублей, по второму — 6,5 миллиардов рублей, по третьему — 381 миллион рублей. Дата рассмотрения заявлений в настоящее время не назначена.

В марте текущего года ГКУ НСО «Арена» тоже подавало иски к подрядчику строительства ЛДС — на 92,3 миллиона рублей. Еще ранее, в феврале 2024 года, с компании потребовали 3,4 миллиарда рублей из-за необоснованного обогащения по государственному контракту.

По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей.

Напомним, в июле 2023 года суд повторно оштрафовал генерального директора ООО «Элинальфа» Алексея Грибана на 106 миллионов рублей за срыв сроков сдачи объекта. Бизнесмену не удалось отменить аналогичное решение, вынесенное в 2022 году.

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