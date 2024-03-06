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В Новосибирске подали в суд на генподрядчика строительства ЛДС — с него требуют 92 миллиона

К компании ранее подали иски суммарно на 3,4 млрд рублей из-за необоснованного обогащения

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Иск зарегистрирован 5 марта

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Государственные казенное учреждение Новосибирской области «Арена» подало иск в суд к генеральному подрядчику строительства ЛДС в Новосибирске — компании ООО «Элинальфа». Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда региона.

Иск был зарегистрирован 5 марта. Как следует из карточки дела, с компании ООО «Элинальфа» требуют 92 миллиона 377 тысяч рублей. Дата рассмотрения заявления в настоящее время не назначена.

В феврале 2024 года «Арена» также подало иск о взыскании с компании около 3,4 миллиардов рублей из-за необоснованного обогащения по государственному контракту. Пока это исковое заявление оставлено без движения до 13 марта.

По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей. Учредитель ООО «ЭлинАльфа» — Алексей Грибан, выручка в 2021 году составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,1 миллиона. Общая сумма заключенных госконтрактов за всю историю — 62 миллиарда рублей.

Напомним, в июле 2023 года суд повторно оштрафовал генерального директора ООО «Элинальфа» Алексея Грибана на 106 миллионов рублей за срыв сроков сдачи объекта. Бизнесмену не удалось отменить аналогичное решение, вынесенное в 2022 году.

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