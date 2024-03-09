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Летопись

Адвокат, публицист, патриот Сибири: история новосибирского депутата, расстрелянного из-за выдуманного дела

Григорий Жерновков добился строительства первых школ в городе и основал краеведческий музей — в память о нем нет даже таблички

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В Новосибирске не сохранился дом, где жил Григорий Жерновков, но остались места, так или иначе связанные с ним. Например, здание женской гимназии Смирновой, где училась его дочь Клавдия

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В Новосибирске 100-летней давности (тогда еще Новониколаевске) вовсю бурлила политическая жизнь. Видным деятелем и участником событий тех лет был Григорий Жерновков — журналист, адвокат, а затем и депутат. Он мечтал о создании Сибирского Союза Вольных Штатов и верил, что в Советском союзе возможна автономная Сибирь. Через пару десятков лет Григория Жерновкова, несмотря на все его заслуги, расстреляют, а в современном Новосибирске не останется ни одного символа памяти о нем. Как так вышло, что память об общественнике, которому город может быть благодарен за создание Краеведческого музея и появление начальных школ, оказалась фактически стерта, рассказывает Ксения Лысенко.

От студенческих протестов до должности гласного в гордуме

К тому моменту, как 30-летний Григорий Жерновков приехал в Новониколаевск в 1906 году, за его плечами уже был арест за участие в студенческой демонстрации, затем высылка в Симбирск (современный Ульяновск), а также запрет на обучение в университетах Российской империи. Впрочем, высшее образование он все же получил — в Париже, а после вернулся на родину, в Томскую область. Там он попытался работать юрисконсультом, но вскоре был уволен из-за членства в забастовочном комитете. Так он решил переехать в Новониколаевск, а по приезду тут же был подвергнут обыску как деятель революционных сил.

Как рассказывает историк, краевед и гид Наталья Минина, Григория Жерновкова часто путают с Владимиром Жернаковым — они жили в одно время и оба занимались общественной и политической деятельностью.

Наталья Минина лично ознакомилась с делом Григория Жерновкова как историк

Наталья Минина лично ознакомилась с делом Григория Жерновкова как историк

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— Здесь Жерновков начал свои первые шаги как городской общественный деятель, как человек, который болел за городское дело. Ну и вот один из примеров таких важных дел — это строительство Алтайской железной дороги. Все, кто ездит сейчас в Академгородок, ездят по этой дороге на электричке, — рассказала она. — Заслуги в строительстве и разработке Алтайской железной дороги приписывают Владимиру Ипполитовичу Жернакову, который был первым городским головой. Но ещё в 1908 году Григорий Жерновков написал и издал экономическое обоснование о постройке Алтайской железной дороги через НовоНиколаевск. И даже на примере Алтайской железной дороги выходит, что о Григории Ивановиче как-то либо забыли, либо не знают о нем, поэтому все лавры приписывают городскому голове.

Именно в Новониколаевске, как говорит Наталья Минина, взошла звезда Жерновкова: здесь он смог стать городским депутатом и завел полезные знакомства. В результате одного из них он стал активно писать статьи на общественно-политические темы и печататься в местных изданиях.

Начальная школа, появившаяся благодаря лоббированию Григория Жерновкова. Сечас здесь кукольный театр

Начальная школа, появившаяся благодаря лоббированию Григория Жерновкова. Сечас здесь кукольный театр

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Еще одно важное достижение Жерновкова во время его жизни в Новониколаевске — реформа школьного образования, благодаря которой в городе с 1910 по 1912 годы были построены 12 начальных школ.

— Григорий Иванович был членом общества попечения о народном образовании. Это было общественное объединение, которое занималось тем, чтобы в Новониколаевске развить школьную сеть. Была создана комиссия, в которую входил Жерновков — они считали всех детей школьного возраста, чтобы для них были построены школы. Государственная власть приняла очень важное решение: давать субсидии городам, чтобы они сами строили школы. И вот как раз город Новониколаевск попал в эту программу. Были построены 12 школ, причем построены по-умному: 900 метров примерно нужно было ребенку, чтобы из любой части города дойти до ближайшей школы, — рассказывает Наталья Минина.

На фото есть Владимир Жернаков (шестой слева в верхнем ряду) и Григорий Жерновков (четвёртый слева в верхнем ряду). Последнего называют патриотом Сибири и последователем Сибирской автономии

На фото есть Владимир Жернаков (шестой слева в верхнем ряду) и Григорий Жерновков (четвёртый слева в верхнем ряду). Последнего называют патриотом Сибири и последователем Сибирской автономии

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На протяжении трех лет Григорий Жерновков был гласным, то есть обладал решающим голосом в Новониколаевской городской думе. В те годы она располагалась в здании нынешнего Краеведческого музея.

— Какие он дела здесь решал? Самое главное — это как раз решение школьного вопроса. В Городской думе и в управе это был один из самых важных вопросов, потому что школьное образование было просто необходимо молодому городу. Интересно, что к созданию Краеведческого музея тоже был причастен Григорий Жерновков. Идея создать музей возникла в ещё далёком 1913 году: тогда в Новониколаевске открылся отдел Общества изучения Сибири и улучшения ее быта, председателем которого был Григорий Иванович. Витрины музея решили поставить прямо в Думском зале, — добавляет краевед.

Когда-то здесь заседала Городская дума

Когда-то здесь заседала Городская дума

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На создание музея у губернатора запрашивали финансирование в размере 300 рублей, но идея бюджетного финансирования продолжения так и не получила. Тем не менее Краеведческий музей появился чуть позже — в 1920 году, и руку к этому вновь приложил Григорий Жерновков.

Репрессии

В 1920-х годах Григорий Жерновков активно печатался в советских журналах и выступал за автономию Сибири и развитие сибирских народов — этот период относится к областничеству.

На конец десятилетия выпадает его период работы в качестве адвоката. Например, он занимался делом приказчиков — управляющих торговыми организациями, которым он помог с разработкой устава. Со слов Натальи Мининой, Григорий Иванович ездил по деревням, чтобы помогать как адвокат и крестьянам.

Фото после ареста. Фамилия сибиряка встречается в разных написаниях, но большинство источников указывают его как Жерновкова

Фото после ареста. Фамилия сибиряка встречается в разных написаниях, но большинство источников указывают его как Жерновкова

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В 1928 году Григория Жерновкова арестовали по обвинению в антисоветской агитации. Приговор — два года ссылки в Коураке, селе, где жил его отец. Сразу после освобождения его снова арестовали, но быстро отпустили.

— Потом жизнь потекла дальше, он, в том числе, продолжал свою юридическую практику. Самый удивительный оборот в его деятельности — это то, что он занимался садоводством. Мало того: он не просто занимался садоводством, он им занимался, так скажем, на профессиональной основе, потому что он даже в Москву специально поехал в Мичуринский университет, чтобы обучаться навыкам селекции. Чем бы он не занимался, он подходил ко всему как профессионал. Все какие-то благие начинания, которые были в городе в тот период, — почти во всех них принимал участие Жерновков. Он, в том числе, принимал участие в озеленении города, — говорит Наталья Минина.

Ещё до Революции Григорий Жерновков построил себе дом на участке в 10 соток в Новониколаевске — здесь он, видимо, и начал заниматься садоводством.

Место, где когда-то стоял дом Григория Жерновкова. Теперь здесь ЖК Milk House

Место, где когда-то стоял дом Григория Жерновкова. Теперь здесь ЖК Milk House

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В этом доме на улице Чаплыгина 8 марта 1938 года его в очередной раз задержали — на это раз бывшего городского депутата обвинили в эсеро-монархическом заговоре.

— Следствие проходило во внутренней тюрьме, на Коммунистической, скорее всего. Ему там стало плохо — вызывали врача-невролога. Следствие было не очень долгим. Вместе с ним пострадало 38 человек. Представляете, 38 человек по делу, которого на самом деле не было. То есть не было никакого эсеро-монархического заговора, это все сплошная фантазия этих вот следователей, — объясняет краевед.

В июле того же года Григория Жерновкова расстреляли. Он был реабилитирован в 1957 году, а по судимости 1928 года — в 2002 году.

Дом, где он прожил свои последние годы и где проходило его задержание, в 2014 году разобрали — на участке началось строительство ЖК Milk House. Компания «ИнтерСтрой» в 2015 году заявляла о планах перенести здание в свой проект «Белые росы» и открыть в нем музей. В 2017 году представитель застройщика сообщил, что материалы дома им так и не передали.

— Этот дом на территории молзавода документально не был памятником. Когда начался снос завода, все спохватились — надо сделать его памятником. И я тоже подписал обращение, но на следующий день здание снесли. Девелопер успокоил нас тем, что этот памятник был не уничтожен, а разобран. Дом был двухэтажный: нижняя часть — кирпичная, верхняя — деревянная. На разбор исторического кирпича ушло бы месяца два. Поскольку снесли его очень быстро, думаю, что кирпичный этаж не сохранился. Верхняя часть была вывезена и исчезла. Я предлагал этот объект поставить у Музея города Новосибирска. Сейчас там находится контора Будагова, а дальше пустое место. Там было бы уместно поставить дома Сурикова и Жерновкова. Своего рода демонстрация истории Новосибирска в одном месте, — рассказывал НГС архитектор Игорь Поповский в 2022 году.

Резной домик Григория Жерновкова не был признан объектом наследия

Резной домик Григория Жерновкова не был признан объектом наследия

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История Григория Жерновкова, память о котором никак не увековечена в городе, по мнению Натальи Мининой, — классическая и весьма характерная для Новосибирска как молодого города.

— Появляются новые дома, абсолютно новый городской ландшафт, и такое есть ощущение, что действительно как бы истории-то нет, такая обнуленная история. Так что с Жерновковым классический случай, — сказала она. — У меня есть экскурсия, посвященная и людям, пострадавшим в репрессиях. Если пройтись только по улице Ленина, я думаю, можно назвать 30–40 человек, которые жили на этой улице и были убиты в 30-е годы.

На появившемся на месте дома Жерновкова ЖК можно было бы установить табличку в рамках проекта «Последний адрес» (инициатива по сохранению памяти о человеке, невинно пострадавшем от государственного произвола; реализуется в России с 2014 года), но пока идея остается идеей.

— Сложно получить согласие на установку. Это маленькая табличка размером с почтовый конверт никакого ухода не требует, ее установку оплачивает инициатор, и это невеликие деньги. Но, тем не менее, что-то постоянно мешает. Насколько я знаю, в Новосибирске 5 заявок на установку табличек «Последнего адреса». И заявки висят несколько лет, не доведены до конца, — добавляет она.

В прошлом году мы рассказывали историю репрессированного авангардиста — его племянник только через 75 лет узнал, что его знаменитого дядю расстреляли в Новосибирске.

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