Адвокат, публицист, патриот Сибири: история новосибирского депутата, расстрелянного из-за выдуманного дела

Еще одно важное достижение Жерновкова во время его жизни в Новониколаевске — реформа школьного образования, благодаря которой в городе с 1910 по 1912 годы были построены 12 начальных школ.



— Григорий Иванович был членом общества попечения о народном образовании. Это было общественное объединение, которое занималось тем, чтобы в Новониколаевске развить школьную сеть. Была создана комиссия, в которую входил Жерновков — они считали всех детей школьного возраста, чтобы для них были построены школы. Государственная власть приняла очень важное решение: давать субсидии городам, чтобы они сами строили школы. И вот как раз город Новониколаевск попал в эту программу. Были построены 12 школ, причем построены по-умному: 900 метров примерно нужно было ребенку, чтобы из любой части города дойти до ближайшей школы, — рассказывает Наталья Минина.

