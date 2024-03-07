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В Новосибирске выстроились очереди в магазинах косметики перед 8 Марта — фото

Толпы покупательниц стоят на кассах, еще больше их в торговых залах

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Девушек и женщин в магазинах сопровождают их спутники

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В Новосибирске заметили огромные очереди в магазинах косметики накануне 8 Марта. Информацией об этом с НГС поделилась читательница Екатерина.

Девушка рассказала, что отправилась вечером в магазин Лэтуаль на Красном проспекте.

— В магазинах в зале и на кассах просто толпы. Еще в этом магазине не работала безналичная оплата. Сотрудницы были вынуждены подсказывать, где можно найти банкоматы, — рассказала Екатерина.

В магазине временно не работала безналичная оплата

В магазине временно не работала безналичная оплата

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Девушка не нашла нужные себе товары и была вынуждена отправиться в магазин Apple Box в торговом центре «Галерея». Но и там она столкнулась с очередями.

Очереди в кассы в Apple Box

Очереди в кассы в Apple Box

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Множество покупательниц в зале, в кассы стоят очереди в два ряда. В этом магазине проблем с безналичной оплатой у сибирячки не возникло.

Толпы покупателей в Apple Box

Толпы покупателей в Apple Box

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Ранее житель Кемеровской области Сергей Антипов стал известным на всю страну, после поздравления своей спутницы жизни. Он приехал в ее квартиру на белом коне.

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