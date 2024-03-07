В Новосибирске выстроились очереди в магазинах косметики перед 8 Марта — фото

В Новосибирске заметили огромные очереди в магазинах косметики накануне 8 Марта. Информацией об этом с НГС поделилась читательница Екатерина.
Девушка рассказала, что отправилась вечером в магазин Лэтуаль на Красном проспекте.
— В магазинах в зале и на кассах просто толпы. Еще в этом магазине не работала безналичная оплата. Сотрудницы были вынуждены подсказывать, где можно найти банкоматы, — рассказала Екатерина.
Девушка не нашла нужные себе товары и была вынуждена отправиться в магазин Apple Box в торговом центре «Галерея». Но и там она столкнулась с очередями.
Множество покупательниц в зале, в кассы стоят очереди в два ряда. В этом магазине проблем с безналичной оплатой у сибирячки не возникло.
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