Глобус увезли из сквера авиакомпании S7 в центре Новосибирска — что появится на его месте

Недавно архитекторы показали проект благоустройства Нарымского сквера, согласно дизайну, всерьез зеленую зону видоизменять не хотят, там обновят парковую инфраструктуру, которая сейчас находится в изношенном состоянии. В сквере обустроят новые детские площадки, построят кафе на месте ранее снесенного, поставят трамвай и выложат рельсы из плитки. Журналист НГС побывала на общественном обсуждении и узнала, чем остались недовольны жители.