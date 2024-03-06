Глобус увезли из сквера авиакомпании S7 в центре Новосибирска — что появится на его месте

Из сквера S7 на улице Орджоникидзе в Новосибирске убирают глобус. Об этом сообщает издание «Новосибирские новости» в телеграм-канале.
Авиакомпания S7 продолжает благоустройства сквера, которую начали в прошлом году, реставрация задела и фонтан. Вместо зеркального глобуса в центре фонтана появится больший геотег. Полностью реконструировать сквер хотят весной, когда сойдет снег, ранее рассказала Татьяна Маркова, заместитель директора S7 в Новосибирске. По ее словам, задача по благоустройству — грандиозная, а времени было недостаточно, поэтому работы немного затянули.
— С наступлением весны мы закончим размещение парковой мебели, все приобретено, складировано в теплых помещениях. Снег сойдет, завершим монтаж лавочек, урн, шар в фонтане заменим на геотег. Постараемся добавить озеленения, — говорила Татьяна Маркова.
В зеленой зоне уже заменили твердые покрытия, в том числе на двух пешеходных дорожках, примыкающих к скверу, установили новое ландшафтное освещение, реконструировали чашу фонтана, добавили арт-объекты — святящиеся качели и лавочки. Авиационную тематику лаконично вписали в освещение. Место отдыха открыли для пешеходов в конце декабря.
Недавно архитекторы показали проект благоустройства Нарымского сквера, согласно дизайну, всерьез зеленую зону видоизменять не хотят, там обновят парковую инфраструктуру, которая сейчас находится в изношенном состоянии. В сквере обустроят новые детские площадки, построят кафе на месте ранее снесенного, поставят трамвай и выложат рельсы из плитки. Журналист НГС побывала на общественном обсуждении и узнала, чем остались недовольны жители.