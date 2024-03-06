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Глобус увезли из сквера авиакомпании S7 в центре Новосибирска — что появится на его месте

Компания продолжает благоустройство зеленой зоны

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Глобус заменит современная инсталляция

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Из сквера S7 на улице Орджоникидзе в Новосибирске убирают глобус. Об этом сообщает издание «Новосибирские новости» в телеграм-канале.

Авиакомпания S7 продолжает благоустройства сквера, которую начали в прошлом году, реставрация задела и фонтан. Вместо зеркального глобуса в центре фонтана появится больший геотег. Полностью реконструировать сквер хотят весной, когда сойдет снег, ранее рассказала Татьяна Маркова, заместитель директора S7 в Новосибирске. По ее словам, задача по благоустройству — грандиозная, а времени было недостаточно, поэтому работы немного затянули.

— С наступлением весны мы закончим размещение парковой мебели, все приобретено, складировано в теплых помещениях. Снег сойдет, завершим монтаж лавочек, урн, шар в фонтане заменим на геотег. Постараемся добавить озеленения, — говорила Татьяна Маркова.

Так будет выглядеть обновленный фонтан

Так будет выглядеть обновленный фонтан

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В зеленой зоне уже заменили твердые покрытия, в том числе на двух пешеходных дорожках, примыкающих к скверу, установили новое ландшафтное освещение, реконструировали чашу фонтана, добавили арт-объекты — святящиеся качели и лавочки. Авиационную тематику лаконично вписали в освещение. Место отдыха открыли для пешеходов в конце декабря.

Недавно архитекторы показали проект благоустройства Нарымского сквера, согласно дизайну, всерьез зеленую зону видоизменять не хотят, там обновят парковую инфраструктуру, которая сейчас находится в изношенном состоянии. В сквере обустроят новые детские площадки, построят кафе на месте ранее снесенного, поставят трамвай и выложат рельсы из плитки. Журналист НГС побывала на общественном обсуждении и узнала, чем остались недовольны жители.

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