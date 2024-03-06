В центре Новосибирска завыли тревожные сирены — видео

В Новосибирске сегодня, 6 марта, утром заработали сирены. Систему оповещения начали проверять в 10:40, это длилось пару минут. Гул хорошо был слышен на улице Ленина. Жители вели себя спокойно.

Читатели НГС рассказали, что сирены и голос в громкоговорителе было хорошо слышно на улицах. В помещениях звук было почти не слышно.