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В центре Новосибирска завыли тревожные сирены — видео

Их было хорошо слышно на улице

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Сирены хорошо услышали в центре города

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В Новосибирске сегодня, 6 марта, утром заработали сирены. Систему оповещения начали проверять в 10:40, это длилось пару минут. Гул хорошо был слышен на улице Ленина. Жители вели себя спокойно.

Читатели НГС рассказали, что сирены и голос в громкоговорителе было хорошо слышно на улицах. В помещениях звук было почти не слышно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Звуки были слышны не долго

Видео: НГС

Как ранее сообщили в ГУ МЧС региона, включать сирены необходимо для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровня.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области ранее сообщали о том, что будут проверять систему оповещения. В правительстве региона добавили, что тренировка была всероссийской. Ее организовали накануне сезона возможных паводков и ландшафтных пожаров.

В предыдущий раз сирены завыли в Новосибирске 4 октября. НГС писал об этом.

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