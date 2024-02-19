Свыше 37 миллионов потратят на ремонт дворов в Ленинском районе — где пройдут работы

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта и обустройства дворовых территорий в одном из районов города. Заказчик готов заплатить за работы более 37 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Ремонт проведут на улицах Ленинского района.
— Выполнение работ по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Ленинского района города Новосибирска, — сказано в документах.
Заказчиком выступает департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Так, на Блюхера, 61/1 и 61 победитель закупки проведет обустройство пешеходных дорожек, возле Блюхера, 21 и Ватутина, 26 — ремонт проезда. На улицах Степная, 52, Тихвинская, 10а подрядчик проведет обустройство уширения, ремонт тротуара и проезда.
В адресный список, где пройдут отдельные виды работ, также вошли дома по улицам 1-й переулок Крашенинникова, 11, Немировича-Данченко, 8, 4/2, 4/3, 4/4,12/1 и 12/2, улицы Плахотного, 76, Титова, 246/1. В перечне также имеются здания на улицах Забалуева, Пермитина, Котовского и других.
Выполнить работы по контракты необходимо до 15 июля этого года. Источником финансирования стал бюджет Новосибирска на 2024 год.
— Гарантийный срок, в период которого подрядчик обязуется устранить за свой счёт все выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается: ремонт проезда — 3 года; ремонт и обустройство тротуаров, пешеходных дорожек — 3 года; обустройство проезда, парковки, уширения — 5 лет, — сказано в документах.
В прошлом году в Новосибирске планировали отремонтировать 68 дворов многоквартирных домов. Работы предусматривались муниципальной программой.