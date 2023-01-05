Какие дворы отремонтируют в 2023 году — публикуем полный список адресов

В 2023 году в Новосибирске планируется отремонтировать 68 дворов многоквартирных домов. Работы предусмотрены муниципальной программой «Формирование современной городской среды», сообщает РБК Новосибирск.
В пресс-службе мэрии Новосибирска журналистам издания пояснили, что дворы будут ремонтировать по двум направлениям — с учетом минимального или дополнительного перечня. В первом случае предусмотрен ремонт дворовых проездов, установка освещения, урн и скамеек; во втором — оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, ремонт лестниц и
В мэрии также уточнили, что по дополнительному перечню собственники сами определяют, какие работы необходимо выполнить, но при этом они обязаны внести оплату ремонта в размере не менее 20% от общей суммы.
В 2023 году список адресов, по которым планируется ремонт дворов, выглядит так:
Центральный округ
Комсомольский проспект, 7; ул. Селезнева, 48; ул. Ленина, 94; ул. Тимирязева, 72.
Октябрьский район
Территория Военного городка, 770; ул. Гаранина, 18; ул. Бориса Богаткова, 194/4; ул. Ключ-Камышенское плато, 10 и 10/2; микрорайон Зеленый Бор, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13; ул. Ключ-Камышенское плато, 14; ул. В. Высоцкого, 3 и 5; ул. 9 Ноября, 95.
Дзержинский район
Ул. Авиастроителей, 1; ул. 25 лет Октября, 8; ул. Королева, 7 и 7а; ул. Фрунзе, 59/2; ул. Есенина, 10/1 и 10/2; ул. Трикотажная, 60/2; ул. Есенина, 8/6; ул. Адриена Лежена, 15; проспект Дзержинского, 6.
Калининский район
Ул. Фадеева, 24; ул. Богдана Хмельницкого, 4/1; ул. Объединения, 42; ул. Танковая, 32; ул. Менделеева, 6.
Ленинский район
Ул. Римского-Корсакова, 5/1; ул. Костычева, 19; ул. Плахотного, 72/1; ул. Полтавская, 47; ул. Станиславского, 7; микрорайон Горский, 52; ул. Плахотного, 37; ул. Киевская, 18, 20, 24 и 30; микрорайон Горский, 68; ул. Котовского, 52, 42, 40, 40/2, 40/1 и 36.
Кировский район
Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1; ул. Ватутина, 75/1; ул. Немировича-Данченко, 131а; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 21/1; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 23/1; ул. Зорге, 129 и 129/2; ул. Зорге, 42.
Первомайский район
Ул. Твардовского, 22 и 22/1.
Советский район
Ул. Зеленая горка, 9, 9/1 и 14; ул. Печатников, 6; ул. Новоморская, 26.
В конце декабря следователи заинтересовались обустройством дороги в поселке Колывань под Новосибирском. В результате работ пропали 2,6 миллиона рублей из выделенных из бюджета 43 миллионов.