Дома в Новосибирске решили переводить на природный газ после взрыва на Линейной

В Новосибирске планируют перевести 80 домов со сжиженного на природный газ. Такое решение приняли после взрыва на Линейной в прошлом году. Об этом сегодня,
— Важные задачи решались в сфере газоснабжения. В связи с произошедшим в прошлом году трагическим случаем взрыва газа на Линейной проработанная техническая возможность строительства газовых сетей предназначенных для перевода со сжиженного на природный газ более 80 МКД в Ленинском и Кировском районах, — сообщил Олег Клемешов.
Напомним, год назад, 9 февраля, на Линейной из-за взрыва погибли 15 человек, в том числе двухлетний ребенок. В ЧП обвинили лжегазовщиков, которым удалось обмануть пенсионерку и поменять шланг в газовом оборудовании. Всю историю трагедии НГС восстановил в одном материале.