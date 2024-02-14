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Дома в Новосибирске решили переводить на природный газ после взрыва на Линейной

Сейчас подготовлена техническая возможность для 80 многоквартирных домов

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О переводе домов на другой вид газа сообщил и. о. мэра Новосибирска

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В Новосибирске планируют перевести 80 домов со сжиженного на природный газ. Такое решение приняли после взрыва на Линейной в прошлом году. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил и. о. мэра Олег Клемешов во время годового отчета на сессии горсовета.

— Важные задачи решались в сфере газоснабжения. В связи с произошедшим в прошлом году трагическим случаем взрыва газа на Линейной проработанная техническая возможность строительства газовых сетей предназначенных для перевода со сжиженного на природный газ более 80 МКД в Ленинском и Кировском районах, — сообщил Олег Клемешов.

Напомним, год назад, 9 февраля, на Линейной из-за взрыва погибли 15 человек, в том числе двухлетний ребенок. В ЧП обвинили лжегазовщиков, которым удалось обмануть пенсионерку и поменять шланг в газовом оборудовании. Всю историю трагедии НГС восстановил в одном материале.

Газ в домеЛенинский районНовосибирскГазификация
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