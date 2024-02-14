Дома в Новосибирске решили переводить на природный газ после взрыва на Линейной

— Важные задачи решались в сфере газоснабжения. В связи с произошедшим в прошлом году трагическим случаем взрыва газа на Линейной проработанная техническая возможность строительства газовых сетей предназначенных для перевода со сжиженного на природный газ более 80 МКД в Ленинском и Кировском районах, — сообщил Олег Клемешов.