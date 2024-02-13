На стройке поликлиники в Новосибирске трубы выходят через окна — почему так получилось

В группе «ВИС» прокомментировали заявление мэрии Новосибирска о работах по стоительству поликлиники №27 на улице Ереванской. Ранее компания заявила, что завершению работ мешает то, что «Метро МиР» не присоединил объект к ливневой канализации. Власти ответили, что строительство сетей не связано с отделкой здания.
Как рассказали НГС в пресс-службе «ВИС», сейчас ливневая канализация выведена в окна медучреждения, из-за чего завершить внутреннюю отделку невозможно. Специалисты направили фотографии с площадки.
— В тех местах, где вывод в окна недоступен, установлены бочки с насосом для откачки воды на улицу и недопущения затопления здания, — сообщили в организации. — Такая ситуация — по всему первому этажу поликлиники.
Пресс-служба компании предоставила НГС фотографии со строительной площадки, на которых видно расположение водоотвода на объекте. На снимках можно заметить водосточные трубы, которые выходят на улицу из здания.
Поликлинику №27 строят на улице Ереванской. Она будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Как сообщали в группе «ВИС», шестиэтажное здание имеет общую площадь свыше 11 тысяч квадратных метров и рассчитано на 658 посещений в смену.
В начале февраля директор проекта группы «ВИС» Сергей Шохин заявил, что завершению комплекса работ на площадке препятствуют невыполненные МП «Метро МиР» обязательства по технологическому присоединению объекта к ливневой канализации, их срок выполнения — конец марта. В связи с этим завершение благоустройства и отделка некоторых помещений запланированы на май 2024 года.
В ответ на обвинения в сдерживании окончания строительства в мэрии Новосибирска сообщили, что высказывания специалиста «не совсем верны». В городской администрации предоставили комментарий со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
— Департамен отмечает, что высказывания директора проекта группы «ВИС» Сергея Шохина не совсем верны. Строительство наружных сетей канализации не может никоим образом быть связанным с отделочными работами, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Группа «ВИС» ведет строительство семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. НГС нанес на карту участки, где появятся учреждения.