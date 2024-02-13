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На стройке поликлиники в Новосибирске трубы выходят через окна — почему так получилось

Пока строители не могут закончить внутреннюю отделку

Поликлиника будет обслуживать почти 30 тысяч новосибирцев

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В группе «ВИС» прокомментировали заявление мэрии Новосибирска о работах по стоительству поликлиники №27 на улице Ереванской. Ранее компания заявила, что завершению работ мешает то, что «Метро МиР» не присоединил объект к ливневой канализации. Власти ответили, что строительство сетей не связано с отделкой здания.

Как рассказали НГС в пресс-службе «ВИС», сейчас ливневая канализация выведена в окна медучреждения, из-за чего завершить внутреннюю отделку невозможно. Специалисты направили фотографии с площадки.

— В тех местах, где вывод в окна недоступен, установлены бочки с насосом для откачки воды на улицу и недопущения затопления здания, — сообщили в организации. — Такая ситуация — по всему первому этажу поликлиники.

Поликлиника №27 находится в Заельцовском районе

Поликлиника №27 находится в Заельцовском районе

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Пресс-служба компании предоставила НГС фотографии со строительной площадки, на которых видно расположение водоотвода на объекте. На снимках можно заметить водосточные трубы, которые выходят на улицу из здания.

Группа «ВИС» ведет строительство семи поликлиник в Новосибирске

Группа «ВИС» ведет строительство семи поликлиник в Новосибирске

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Поликлинику №27 строят на улице Ереванской. Она будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Как сообщали в группе «ВИС», шестиэтажное здание имеет общую площадь свыше 11 тысяч квадратных метров и рассчитано на 658 посещений в смену.

В начале февраля директор проекта группы «ВИС» Сергей Шохин заявил, что завершению комплекса работ на площадке препятствуют невыполненные МП «Метро МиР» обязательства по технологическому присоединению объекта к ливневой канализации, их срок выполнения — конец марта. В связи с этим завершение благоустройства и отделка некоторых помещений запланированы на май 2024 года.

В ответ на обвинения в сдерживании окончания строительства в мэрии Новосибирска сообщили, что высказывания специалиста «не совсем верны». В городской администрации предоставили комментарий со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

— Департамен отмечает, что высказывания директора проекта группы «ВИС» Сергея Шохина не совсем верны. Строительство наружных сетей канализации не может никоим образом быть связанным с отделочными работами, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Группа «ВИС» ведет строительство семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. НГС нанес на карту участки, где появятся учреждения.

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