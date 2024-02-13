На стройке поликлиники в Новосибирске трубы выходят через окна — почему так получилось

В группе «ВИС» прокомментировали заявление мэрии Новосибирска о работах по стоительству поликлиники №27 на улице Ереванской. Ранее компания заявила, что завершению работ мешает то, что «Метро МиР» не присоединил объект к ливневой канализации. Власти ответили, что строительство сетей не связано с отделкой здания.