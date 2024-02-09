«Высказывания не совсем верны»: в мэрии ответили на обвинения «ВИС» о сдерживании строительства поликлиники

— По последним данным, срок выполнения — конец марта. В связи с этим полное завершение благоустройства, а также отделки некоторых помещений запланированы на май текущего года, — приводила в сообщении пресс-служба «ВИС» слова Сергея Шохина.

В ответ на запрос НГС в пресс-центре мэрии сообщили, что высказывания специалиста «не совсем верны». Об этом специалисты городской администрации заявили со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

— Департамен отмечает, что высказывания директора проекта группы «ВИС» Сергея Шохина не совсем верны. Строительство наружных сетей канализации не может никоим образом быть связанным с отделочными работами, — сообщили в пресс-центре мэрии.

