«Высказывания не совсем верны»: в мэрии ответили на обвинения «ВИС» о сдерживании строительства поликлиники

В мэрии Новосибирска прокомментировали заявление «ВИС» о внешних факторах, которые сдерживают окончание строительства поликлиники №27 на Ереванской. Ранее директор проекта группы «ВИС» Сергей Шохин сообщил, что завершению комплекса работ препятствуют невыполненные МП «МЕТРО МиР» обязательства по технологическому присоединениюо объекта к ливневой канализации.
— По последним данным, срок выполнения — конец марта. В связи с этим полное завершение благоустройства, а также отделки некоторых помещений запланированы на май текущего года, — приводила в сообщении пресс-служба «ВИС» слова Сергея Шохина.
В ответ на запрос НГС в пресс-центре мэрии сообщили, что высказывания специалиста «не совсем верны». Об этом специалисты городской администрации заявили со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
— Департамен отмечает, что высказывания директора проекта группы «ВИС» Сергея Шохина не совсем верны. Строительство наружных сетей канализации не может никоим образом быть связанным с отделочными работами, — сообщили в пресс-центре мэрии.
По информации специалистов, работы по строительству ведется ООО «СКС Мегагрупп», их проводят на двух участках. Специалисты задействовали 3 единицы техники и две бригады рабочих.
— Также уведомляем, что после согласования схемы ОДД в Управлении автомобильных дорог мэрии Новосибирска будут начаты работы по устройству футляра закрытым способом под ул. Жуковского, — сообщили в пресс-центре со ссылкой на департамент.
Предполагаемый срок окончания строительства сетей ливневой канализации на объекте намечен на 30 марта этого года. В пресс-центре городской администрации уточнили, что подрядчик проводит работу, направленную на увеличение темпов производства.
Поликлиника № 27 будет обслуживать почти 30 тысяч человек. Общая площадь шестиэтажного здания составит свыше 11 тысяч квадратных метров, сооружение рассчитано на 658 посещений в смену.
6 февраля в ГК «ВИС» сообщили, что строительная готовность поликлиники оценивается в 88%, в нем уже установили тяжелое медоборудование. Организация занимается возведением семи поликлиник в Новосибирске.