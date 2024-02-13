Своя труба: могут ли локальные котельные спасти город от замерзания и почему их не строят в каждом ЖК

Во время масштабных аварий в системе теплоснабжения в Новосибирске оставались многоэтажки и даже целые жилые комплексы, в которых тепло никуда не исчезало, хотя соседи мерзли вместе со всем городом. Причина проста — отопление в них обеспечивала не СГК, а небольшие котельные, которыми эти дома оснастил ещё застройщик. Раньше такая была почти в каждом новом жилом комплексе, но потом их строить практически перестали. Почему — выяснил обозреватель НГС.
От котельных к котельным
Центральное отопление с его большими теплоэлектростанциями и длинными теплотрассами было придумано в СССР. Таким образом жилье отапливается практически только в странах бывшего соцлагеря. У этого есть свои плюсы и минусы, но даже советская система включала в себя известное количество локальных котельных, которые обеспечивали теплом отдельные жилмассивы и даже просто группы домов.
В Новосибирске старые котельные были в основном закрыты или законсервированы. Активнее этот процесс пошел после того, как местного производителя электричества и тепла «Сибэко» купила «Сибирская генерирующая компания».
Но помимо старых, оставшихся ещё с советских времен котельных в городе появлялись и совсем новые, оборудованные застройщиками рядом с возведёнными ими новыми жилыми комплексами. На фоне случившегося в январе коллапса городской системы отопления именно такая локальная теплогенерация выглядит наиболее реалистичным выходом. Но не всё так просто.
Газ и уголь
На первый взгляд, переход на газ даёт существенную экономию. По расчётам, которые приводит компания DNS (она в том числе продаёт и оборудование для систем обогрева частных домов), так стоимость производства 1 кВт часа тепловой энергии составит порядка 72 копеек. Тариф СГК сейчас составляет 1,87 рубля, то есть в 2,5 раза больше. Но эти расчеты верны только для частного дома, где человек самостоятельно покупает и устанавливает всё оборудование, ремонтирует его, если нужно, и в целом несёт сам ответственность за наличие тепла у себя дома. В случае, если этим занимается сторонняя организация, в стоимость услуг помимо расходов на оборудование и эксплуатацию придётся включить ещё налоги и прибыль. Так что разница получится не столь значительной.
Преимущество локальной котельной, скорее, в том, что она позволяет при желании оперативней регулировать объемы производимой энергии. Очевидно, что когда на улице –30, отопления нужно значительно больше, чем когда там –3. При разумном управлении расходы можно снизить, просто не нагревая теплоноситель больше, чем это необходимо прямо сейчас.
Далеко тянуть
Котельная в жилом комплексе «Тесла парк» появилась потому, что тянуть к нему теплотрассу было очень дорого, говорит председатель совета директоров Группы «Мета» Владимир Мартыненков. Комплекс расположен в посёлке Ложок рядом с Академгородком. Здесь же строится ЖК «Да Винчи» — в нем отопление уже центральное, но до него от «Тесла парка» километр по прямой, а это значительный объем земельных работ: теплотрассу нужно укладывать глубоко, ниже уровня промерзания. Для большого количества жилья это оправдано, но «Тесла» застроена четырехэтажными домами, всего в жилом комплексе сейчас 50 квартир.
Работает котельная в «Тесла парке» на газе, для него тоже нужна труба, но газ не замерзает (точнее, это происходит при температуре –187 градусов по Цельсию), поэтому прокладка газопровода существенно дешевле, отмечает Мартыненков. При этом сегодня для котельных на рынке есть много современного оборудования с высокой эффективностью.
Стоимость самого отопления в «Тесла парке» получается ниже, но поскольку вода обходится дороже, говорит застройщик, на общий размер коммунальных платежей газовая котельная практически не повлияла. Зато никаких сложностей с отключением тепла тоже не было.
«Союз» нерушимый
Собственные котельные есть и в жилых комплексах, построенных группой «Союз»: в ЖК «Акварельный» (Южно-Чемской микрорайон) и двух домах без имени на Герцена, 11/1 и 11/2 (Северо-Чемской). Рядом с домами на Герцена на другой стороне 2-ой Гэсстроевской улицы стоит неприметное одноэтажное сооружение с высокой трубой и довольно большой территорией вокруг, не занятой ничем, — это газовая котельная, которая позволила жителям двух 17-этажных домов (всего около 400 квартир) не заметить отключений тепла.
Чтобы построить котельную, «Союзу» пришлось выкупить стоявший здесь еще десять лет назад бревенчатый жилой дом вместе с участком. Она построена в самом конце короткой улицы Урожайная, застроенной частными домами. Котельной управляет ООО «Союз-Энерго» — созданное «Союзом» отдельное специализированное предприятие для управления всем, что связано с теплоснабжением. Котельная в Северо-Чемском — лишь один из её объектов. Компания сама по себе весьма прибыльна: в 2022 году (более свежих данных пока нет) она получила 7,4 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в 40,3 миллиона рублей.
Трубы гипермаркетов
Когда в 2006 году в Новосибирске заработал первый гипермаркет «Лента», магазин какое-то время работал без подключения к коммуникациям. Даже в туалет сотрудникам приходилось ходить в поставленные на заднем дворе кабинки. Но электричество и тепло (гипермаркет начал работать в конце октября) в нём были. Это не какое-то исключение — объекты такого уровня практически всегда строят автономными.
Владимир Мартыненков, чья компания также имеет опыт строительства подобных объектов, говорит, что причина здесь не в стремлении сэкономить, а в необходимости гарантировать на объекте постоянную температуру вне зависимости от того, начался или нет отопительный сезон на конкретной территории. Не говоря уже об авариях. Именно поэтому в гипермаркете примерно одна и та же температура и в жару, и в холод.
Почему котельных мало
Строительство собственной котельной — это дополнительные расходы, которые повысят стоимость жилья, поэтому застройщики изначально не особенно мотивированы их строить. Тем более, что, построив, котельные придётся обслуживать, отвечать за их безопасность. Любое происшествие будет означать дополнительные проблемы для самого застройщика. Лучше уж пусть покупатели жилья негодуют по поводу работы СГК или мэрии.
Владимир Мартыненков отмечает также, что по действующим нормативам для дома площадью свыше 20 тысяч кв. м придётся создавать хранилище для резервного топлива, а это в свою очередь потребует создание вокруг санитарной зоны площадью около 3 га. Где-то на окраине такое вполне возможно, но в зонах с уже более или менее плотной застройкой или там, где такая застройка скоро может появиться, это просто нереально.
Руководитель консалтинговой компании RID Analitics Елена Ермалаева считает, что строители вряд ли будут тратить деньги на котельные, если на участке есть возможность подключиться к городским сетям. Существующие примеры вызваны, по её мнению, скорее стечением обстоятельств, чем целенаправленной политикой. Эксперт также сомневается, что отключения этого года приведут к заметным изменениям.
— Для котельной нужно выделить отдельный участок земли, а для застройщика это существенная часть расходов. В целом, попытки переложить все затраты на застройщиков выглядят не очень хорошо. Город и область тоже должны создавать инфраструктуру, ведь налогов горожане платят немало, — отметила Елена Ермолаева.
Спрос на локальные котельные могут создать только сами покупатели жилья, если готовы будут заплатить больше при покупке квартиры в новом доме. Такое желание, например, могли испытать многие жители Левобережья, которым после отключений тепла в январе СГК прислала счета за этот месяц в два с половиной раза выше обычных. Почему это произошло, читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.