Своя труба: могут ли локальные котельные спасти город от замерзания и почему их не строят в каждом ЖК

От котельных к котельным





Центральное отопление с его большими теплоэлектростанциями и длинными теплотрассами было придумано в СССР. Таким образом жилье отапливается практически только в странах бывшего соцлагеря. У этого есть свои плюсы и минусы, но даже советская система включала в себя известное количество локальных котельных, которые обеспечивали теплом отдельные жилмассивы и даже просто группы домов.



В Новосибирске старые котельные были в основном закрыты или законсервированы. Активнее этот процесс пошел после того, как местного производителя электричества и тепла «Сибэко» купила «Сибирская генерирующая компания».

