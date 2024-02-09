Несут цветы к пустырю: что происходит на месте, где год назад взорвался дом на улице Линейной — фото

Жители Новосибирска несут цветы на пустырь на улице Линейной, где ровно год назад в пятиэтажном доме взорвался газ. Обрушился подъезд. В страшной трагедии погибли 15 человек, еще 11 пострадали.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте трагедии, сейчас вместо дома остался пустырь, власти планируют разбить на этом месте парк в память о погибших новосибирцах.
Ранее НГС разбирался в том, как был организован бизнес «газовой ОПГ», который привел к взрыву в Новосибирске. Аферисты засветились в шести городах. Виновных нашли быстро, ими оказались лжегазовщики, которые навязали свои услуги пенсионерке, проживающий в доме, скоро их начнут судить.
Всё, что известно о взрыве газа на улице Линейной, мы собрали в специальном сюжете.