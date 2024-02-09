Несут цветы к пустырю: что происходит на месте, где год назад взорвался дом на улице Линейной — фото

Ранее НГС разбирался в том, как был организован бизнес «газовой ОПГ», который привел к взрыву в Новосибирске. Аферисты засветились в шести городах. Виновных нашли быстро, ими оказались лжегазовщики, которые навязали свои услуги пенсионерке, проживающий в доме, скоро их начнут судить.



Всё, что известно о взрыве газа на улице Линейной, мы собрали в специальном сюжете.