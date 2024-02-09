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Взрыв газа на Линейной

Несут цветы к пустырю: что происходит на месте, где год назад взорвался дом на улице Линейной — фото

Трагедия произошла год назад

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В память о погибших несут цветы

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Жители Новосибирска несут цветы на пустырь на улице Линейной, где ровно год назад в пятиэтажном доме взорвался газ. Обрушился подъезд. В страшной трагедии погибли 15 человек, еще 11 пострадали.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте трагедии, сейчас вместо дома остался пустырь, власти планируют разбить на этом месте парк в память о погибших новосибирцах.

От дома уже ничего не осталось: здание разобрали

От дома уже ничего не осталось: здание разобрали

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Утром новосибирцы принесли цветы, в снегу виднеются два небольших букета

Утром новосибирцы принесли цветы, в снегу виднеются два небольших букета

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В прошлом году 10 февраля объявили днем траура

В прошлом году 10 февраля объявили днем траура

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Вокруг территории, где раньше стоял дом протоптаны дорожки

Вокруг территории, где раньше стоял дом протоптаны дорожки

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Ранее НГС разбирался в том, как был организован бизнес «газовой ОПГ», который привел к взрыву в Новосибирске. Аферисты засветились в шести городах. Виновных нашли быстро, ими оказались лжегазовщики, которые навязали свои услуги пенсионерке, проживающий в доме, скоро их начнут судить.

Всё, что известно о взрыве газа на улице Линейной, мы собрали в специальном сюжете.

Взрыв газаПодъездУлица ЛинейнаяВзрыв на Линейной
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