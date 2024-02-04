«Прощай молодость»: новосибирцы поделились воспоминаниями о старейшем ДК — здание снесли

— В детстве туда на ёлку приезжала. Маме на работе приглашение давали. Ээээх... — написала в телеграм-канале НГС Елена.

— Мне 71 год. В 60-х годах мы с сестрой ходили в ДК Клары Цеткин на Новогоднюю ёлку, а позднее и на танцы. Слова «дискотека» еще не было. В этом клубе проводили смотры худ.самодеятельности, показывали спектакли народных театров.Хорошее было время, жили не богато, но зато весело, — вспомнила Лидия Селюкина.

