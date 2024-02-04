«Прощай молодость»: новосибирцы поделились воспоминаниями о старейшем ДК — здание снесли

Жители Новосибирска поделились воспоминаниями о ДК Клары Цеткин, которое снесли 2 февраля. Здание было построено в 1936 году и много лет существовал как культурное пространство, где собирались жители левого берега.
Дом культуры относился к крупному заводу Новосибирск «Сибсельмаш».
— Прекрасный был дом культуры завода Сибсельмаш. Сколько там проводилось разных мероприятий. Школа бального танца «Ладушки». Там работала в свое время Смоленцева Светлана. Очень жаль, — написала Елена.
— В детстве туда на ёлку приезжала. Маме на работе приглашение давали. Ээээх... — написала в телеграм-канале НГС Елена.
— Мне 71 год. В 60-х годах мы с сестрой ходили в ДК Клары Цеткин на Новогоднюю ёлку, а позднее и на танцы. Слова «дискотека» еще не было. В этом клубе проводили смотры худ.самодеятельности, показывали спектакли народных театров.Хорошее было время, жили не богато, но зато весело, — вспомнила Лидия Селюкина.
Про новогодние елки вспоминают многие жители города. Для среднего и младшего поколения именно этим запомнился ДК Цеткин.
— Все Новогодние ёлки мои в детстве были в этом ДК. Мама работала на Сибсельмаше, пела в хоре. Смотры художественной самодеятельности все там проходили, — поделилась Оксана Дмитриева.
— А сколько прекрасных воспоминаний связано с «Кларушкой». В 70х балетный кружок, в 80х дискотека на втором этаже, летом в саду Кирова танцплощадка, ходили с подругами как на работу, не пропускали. В 90-х репетиции шоу в балетном зале и видеосъемки. В 2000-х выпускной сына гуляли там. Прощай молодость, — написала читательница НГС.
— А помните как за билетами бились по субботам, чтобы в «Кларушку» попасть? — спросила сибирячка.
Некоторые читатели расстроились, что здание снесли.
— Ходили и на дискотеки, и на спектакли, и на концерты! Район большой и неужели не нашли бы применение? Мельчаем. Хороший был ДК. Можно было отреставрировать, переименовать и дать вторую жизнь! Для детей и взрослых! — написала Ирина Косинова.