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«Прощай молодость»: новосибирцы поделились воспоминаниями о старейшем ДК — здание снесли

В Доме культуры были кружки, дискотеки и новогодние представления

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Снос здания начали в пятницу, 2 февраля

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Жители Новосибирска поделились воспоминаниями о ДК Клары Цеткин, которое снесли 2 февраля. Здание было построено в 1936 году и много лет существовал как культурное пространство, где собирались жители левого берега.

Дом культуры относился к крупному заводу Новосибирск «Сибсельмаш».

— Прекрасный был дом культуры завода Сибсельмаш. Сколько там проводилось разных мероприятий. Школа бального танца «Ладушки». Там работала в свое время Смоленцева Светлана. Очень жаль, — написала Елена.

— В детстве туда на ёлку приезжала. Маме на работе приглашение давали. Ээээх... — написала в телеграм-канале НГС Елена.

— Мне 71 год. В 60-х годах мы с сестрой ходили в ДК Клары Цеткин на Новогоднюю ёлку, а позднее и на танцы. Слова «дискотека» еще не было. В этом клубе проводили смотры худ.самодеятельности, показывали спектакли народных театров.Хорошее было время, жили не богато, но зато весело, — вспомнила Лидия Селюкина.

Про новогодние елки вспоминают многие жители города. Для среднего и младшего поколения именно этим запомнился ДК Цеткин.

— Все Новогодние ёлки мои в детстве были в этом ДК. Мама работала на Сибсельмаше, пела в хоре. Смотры художественной самодеятельности все там проходили, — поделилась Оксана Дмитриева.

— А сколько прекрасных воспоминаний связано с «Кларушкой». В 70х балетный кружок, в 80х дискотека на втором этаже, летом в саду Кирова танцплощадка, ходили с подругами как на работу, не пропускали. В 90-х репетиции шоу в балетном зале и видеосъемки. В 2000-х выпускной сына гуляли там. Прощай молодость, — написала читательница НГС.

— А помните как за билетами бились по субботам, чтобы в «Кларушку» попасть? — спросила сибирячка.

Некоторые читатели расстроились, что здание снесли.

— Ходили и на дискотеки, и на спектакли, и на концерты! Район большой и неужели не нашли бы применение? Мельчаем. Хороший был ДК. Можно было отреставрировать, переименовать и дать вторую жизнь! Для детей и взрослых! — написала Ирина Косинова.

Пять лет назад мэр Анатолий Локоть заявил, что строение решили снести из-за плохого технического состояния. Аукцион на снос здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского, 19 объявили в ноябре прошлого года. В документах сообщалось, что сооружение построили в городе в 1936 году.

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СносДКВоспоминанияНовосибирск
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