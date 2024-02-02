На левом берегу Новосибирска сносят старейший ДК — видео, как здание превращается в руины

В Новосибирске начали сносить старейший ДК на левом берегу города — Дом культуры имени Клары Цеткин. Как сообщила редакции читательница НГС Светлана, которая живет рядом с сооружением, работы по демонтажу здания проводят сегодня, 2 февраля.
— Сегодня около 12:00 часов начали сносить. До этого вывозили доски, — рассказала сибирячка.
Жительница Новосибирска прислала редакции кадры, на которых можно увидеть площадку работ. Смотрим, как экскаватор сносит здание.
За выполнение работ подрядчику были готовы заплатить более 25 миллионов рублей. Снести здание ДК необходимо до 1 апреля этого года.
Накануне стало известно, что на месте старейшего Дома культуры решили разбить зеленую зону.