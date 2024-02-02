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На левом берегу Новосибирска сносят старейший ДК — видео, как здание превращается в руины

По словам местной жительницы, работы начались сегодня

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В Новосибирске начали сносить старейший ДК на левом берегу города — Дом культуры имени Клары Цеткин. Как сообщила редакции читательница НГС Светлана, которая живет рядом с сооружением, работы по демонтажу здания проводят сегодня, 2 февраля.

— Сегодня около 12:00 часов начали сносить. До этого вывозили доски, — рассказала сибирячка.

Жительница Новосибирска прислала редакции кадры, на которых можно увидеть площадку работ. Смотрим, как экскаватор сносит здание.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Аукцион на снос здания объявили в прошлом году

Видео: Светлана

Пять лет назад мэр Анатолий Локоть заявил, что строение решили снести из-за плохого технического состояния. Аукцион на снос здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского, 19 объявили в ноябре прошлого года. В документах сообщалось, что сооружение построили в городе в 1936 году.

Накануне стало известно, что на месте ДК появится зеленая зона

Накануне стало известно, что на месте ДК появится зеленая зона

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За выполнение работ подрядчику были готовы заплатить более 25 миллионов рублей. Снести здание ДК необходимо до 1 апреля этого года.

Накануне стало известно, что на месте старейшего Дома культуры решили разбить зеленую зону.

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