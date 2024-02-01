«Задача амбициозная, времени недостаточно»: в S7 объяснили, когда завершат благоустройство сквера в центре Новосибирска

Благоустройство сквера S7 в центре Новосибирска планируют закончить весной, когда сойдет снег. Об этом во время подведение итогов работы управления по благоустройству общественных пространств сообщила заместитель директора компании.
— Задача амбициозная, времени недостаточно. С наступлением весны мы закончим размещение парковой мебели, все приобретено, складировано в теплых помещениях. Снег сойдет, завершим монтаж лавочек, урн, шар в фонтане заменим на геотег. Постараемся добавить озеленения, — рассказала Татьяна Маркова, заместитель директора S7 в Новосибирске.
Сейчас в зеленой зоне заменили твердые покрытия, в том числе на двух пешеходных дорожках примыкающих к скверу, установили новое ландшафтное освещение, реконструировали чашу фонтана, добавили арт-объекты — святящиеся качели и лавочки. Авиационную тематику лаконично вписали в освещение. Место отдыха открыли для пешеходов в конце декабря.
Заместитель директора также отметила, что озеленение будут создавать совместно с местным «Горзеленхозом».
Недавно архитекторы показали проект благоустройства Нарымского сквера, согласно дизайну, всерьез зеленую зону видоизменять не хотят, там обновят парковую инфраструктуру, которая сейчас находится в изношенном состоянии. В сквере обустроят новые детские площадки, построят кафе на месте ранее снесенного, поставят трамвай и выложат рельсы из плитки. Журналист НГС побывала на общественном обсуждении и узнала, чем остались недовольны жители.