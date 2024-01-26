Вице-губернатор ответил на три главных вопроса о коммунальных авариях в Новосибирске — видео

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка ответил на вопросы читателей НГС в прямом эфире. Сейчас он является руководителем оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска.
В городе действует режим ЧС, и новосибирцев, конечно, интересует, когда его снимут. И это, по словам Сергея Сёмки, должно произойти уже на следующей неделе.
Назвал вице-губернатор и возможные причины столь крупных коммунальных аварий. Он предполагает, что это комплекс сразу трех составляющих — гидроудара, человеческого фактора и аномального январского тепла, из-за которого люди перекрывали батареи в квартирах. Но точные данные даст расследование.
Сергей Сёмка также анонсировал изменения в подходах к работе управляющих компаний. Рассматривается целый ряд инициатив.
— Первое — это разрешение, а точнее прекращение моратория на проверки управляющих компаний. Второе, по нашему мнению, что всё равно необходимы нормативы — нормативы, которые должны быть привязаны к квадратному метру, скорректировано количество жилых домов и т. д., сколько должно быть обслуживающего персонала, — отметил Сергей Семка.
Его полные комментарии вы можете увидеть на ролике выше.
Также во время прямого эфира вице-губернатор Новосибирской области сообщил, что вырезанная на Плющихинском жилмассиве труба была не подключена к отоплению. Он заверил, что газовую трубу никто трогать не будет.