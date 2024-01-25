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«Водопад бьет сверху»: с чердака двухэтажки на Троллейной полился кипяток — в УК объяснили, как это произошло

Горожане сняли водопад на видео

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Водопад взволновал местных жителей

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Сегодня, 25 января, в Новосибирске из дома наТроллейной, 31 полился водопад кипятка.

— Весело у нас тут опять. Водопад бьет сверху, — прислала в редакцию видео читательница НГС.

В управляющей компании корреспонденту НГС ответили, что сообщений об аварийных ситуациях к ним не поступали.

— Сообщений об аварии нет. Слесари перезапускают дом и должны слить горячую воду. В таких домах это делают на улицу, по другому никак, — объяснили корреспонденту НГС в УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района».

В СГК ответили, что сотрудники компании сейчас помогают рабочим отогревать трубопровод.

В январе в Новосибирске произошел ряд прорывов на теплотрассах.

Вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка ответит на вопросы читателей НГС в прямом эфире.

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