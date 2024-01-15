«Добродомик» остался без дома: в Новосибирске закрылось бесплатное кафе для пенсионеров

Еду для пенсионеров поставляли партнеры фонда, а пожилые люди в свою очередь приходили не только получить обед, но и найти новых друзей. В кафе часто проводились мастер-классы, тематические мероприятия, дни именинников и даже был собственный читательский клуб.

