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«Добродомик» остался без дома: в Новосибирске закрылось бесплатное кафе для пенсионеров

Организаторы ищут новое место для своего проекта

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В кафе пенсионеры приходили не только получить обед, но и найти новых друзей

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В Новосибирске закрылось благотворительное кафе «Добродомик» с бесплатным питанием для пенсионеров. О том, что кафе может прекратить свою деятельность, сообщалось еще в конце года, тогда стало известно, что собственник продал помещение. Сейчас решение принято окончательно — организаторы кафе ищут место под новую аренду.

Руководитель благотворительного фонда «Добродомик Новосибирск» Юлия Шметенко сообщила, что с начала этого года помещение на Богдана Хмельницкого пришлось освободить.

— Сейчас я хожу на просмотры, но новое помещение найти достаточно трудно, особенно сейчас, — делится Юлия с журналистом НГС.

Главной проблемой стало отсутствие нужного оборудования: в большинстве просмотренных помещений нет вытяжки, или же они недостаточно оснащены для организации бесплатного кафе, говорит Юлия.

Еду для пенсионеров поставляли партнеры фонда, а пожилые люди в свою очередь приходили не только получить обед, но и найти новых друзей. В кафе часто проводились мастер-классы, тематические мероприятия, дни именинников и даже был собственный читательский клуб.

Три года назад НГС рассказывал истории людей, которые приходили обедать в это благотворительное кафе.

НовосибирскБлаготворительная помощьПенсионерКафе
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