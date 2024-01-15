«Добродомик» остался без дома: в Новосибирске закрылось бесплатное кафе для пенсионеров

В Новосибирске закрылось благотворительное кафе «Добродомик» с бесплатным питанием для пенсионеров. О том, что кафе может прекратить свою деятельность, сообщалось еще в конце года, тогда стало известно, что собственник продал помещение. Сейчас решение принято окончательно — организаторы кафе ищут место под новую аренду.
Руководитель благотворительного фонда «Добродомик Новосибирск» Юлия Шметенко сообщила, что с начала этого года помещение на Богдана Хмельницкого пришлось освободить.
— Сейчас я хожу на просмотры, но новое помещение найти достаточно трудно, особенно сейчас, — делится Юлия с журналистом НГС.
Главной проблемой стало отсутствие нужного оборудования: в большинстве просмотренных помещений нет вытяжки, или же они недостаточно оснащены для организации бесплатного кафе, говорит Юлия.
Еду для пенсионеров поставляли партнеры фонда, а пожилые люди в свою очередь приходили не только получить обед, но и найти новых друзей. В кафе часто проводились мастер-классы, тематические мероприятия, дни именинников и даже был собственный читательский клуб.
Три года назад НГС рассказывал истории людей, которые приходили обедать в это благотворительное кафе.