«Будут голодать?»: около сотни новосибирцев могут остаться без бесплатной еды после новогодних праздников

В Новосибирске благотворительное кафе, где бесплатно кормили горячими обедами стариков, может закрыться 1 января следующего года. Об этом корреспонденту НГС сообщила Юлия Штеменко, руководитель благотворительного фонда «Добродомик Новосибирск».
Кафе проработало на Богдана Хмельницкого, 29 чуть больше года. В ковид оно уже один раз закрывалось и работало в формате адресной продуктовой помощи пенсионерам.
— И вот 4 декабря нам объявили, что собственник продал помещение. Поставили перед фактом, что 1 января нас здесь быть уже не должно. Очень сжатые сроки перед новым годом. Ничего найти пока не можем. Некуда будет девать мебель, оборудование. И даже елку не можем нарядить для праздника с нашими гостями, — объяснила Юлия Штеменко. — И что потом пенсионеры будут голодать? Мы, конечно, что-нибудь придумаем. Есть и адресная помощь, но это не горячие обеды.
Кафе ежедневно посещают около 130 человек, из них постоянные посетители — 80–90 человек, остальные впервые или редко обращающиеся за помощью старики. На праздники кафе принимает в день до 190 человек.
— У нас есть и очень пожилые люди 90 лет и даже старше, которые физически не могут приготовить себе еду. Даже суп, — подчеркнула волонтер. — По договору нас должны предупреждать за месяц, вот предупредили. По закону всё, но нам найти новое помещение в новогоднюю пору нереально. Мы, конечно, в шоке.
Корреспондент НГС дозвонилась до риелтора, который занимался сделкой. Алексей Полещук заверил, что такие скорые даты выселения благотворительного кафе стали новостью для старого собственника. Он добавил, что сейчас будут проведены переговоры с новым собственником и их результаты он сообщит позднее.
Три года назад мы узнали истории людей, которые приходят обедать в это благотворительное кафе.