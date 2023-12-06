«Будут голодать?»: около сотни новосибирцев могут остаться без бесплатной еды после новогодних праздников

— И вот 4 декабря нам объявили, что собственник продал помещение. Поставили перед фактом, что 1 января нас здесь быть уже не должно. Очень сжатые сроки перед новым годом. Ничего найти пока не можем. Некуда будет девать мебель, оборудование. И даже елку не можем нарядить для праздника с нашими гостями, — объяснила Юлия Штеменко. — И что потом пенсионеры будут голодать? Мы, конечно, что-нибудь придумаем. Есть и адресная помощь, но это не горячие обеды.