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Бесплатное кафе открыли во второй раз в Новосибирске — чем и кого будут кормить

Себестоимость одного обеда — 100 рублей

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Кафе сможет кормить до 600 человек в день

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Бесплатное кафе «Добродомик» для пенсионеров открыли во второй раз в Новосибирске. Сегодня, 1 октября, прошло его торжественное открытие. Благотворительный проект будет кормить обедами пенсионеров бесплатно.

Изначально «Добродомик» открылся в Новосибирске еще в 2020 году, но через 1,5 месяца кафе пришлось закрыть из-за пандемии коронавируса. Пенсионерам начали помогать, принося продукты адресно.

— Очень долго мы шли к тому, чтобы вновь запустить кафе. Теперь оно работает на улице Богдана Хмельницкого, д. 29. Себестоимость одного обеда — 100 рублей. Это именно продукты. Партнеров в Новосибирске у нас пока нет, но мы очень ищем их и надеемся, что они появятся. Потому что проекту очень нужна поддержка, — объяснила корреспонденту НГС руководитель проекта Александра Синяк.

Сегодня гостей угощали праздничной едой

Сегодня гостей угощали праздничной едой

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До пандемии в «Добродомике» обедали 300 человек, новое кафе может накормить до 600 человек ежедневно.

— Пенсионер может просто приехать с 12:00 до 16:00 в любой будний день. У людей, которых видно, что пожилые, конечно, никто ничего не спрашивает, но лучше всё же иметь с собой пенсионное удостоверение, — отметила Александра Синяк. — Сейчас проект работает в разных городах и кормит более 1000 человек в день. Я думаю, что будет полная посадка. Сейчас это очень актуально, и люди идут и за общением.

В день открытия было многолюдно и в выходной день

В день открытия было многолюдно и в выходной день

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Обед включает в себя каждый день суп, второе блюдо — мясо или рыба с гарниром, хлеб, компот.

Кафе работает на улице Богдана Хмельницкого, д. 29 с 12:00 до 16:00 в будние дни.

Обеды в «Добродомике» готовят из продуктов, которые приносят волонтеры. Пожилые люди воспринимают это как «странный подарок» и ищут подвох. Два года назад мы узнали истории людей, которые приходят туда обедать.

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