Бесплатное кафе открыли во второй раз в Новосибирске — чем и кого будут кормить
Себестоимость одного обеда — 100 рублей
Бесплатное кафе «Добродомик» для пенсионеров открыли во второй раз в Новосибирске. Сегодня,
Изначально «Добродомик» открылся в Новосибирске еще в 2020 году, но через 1,5 месяца кафе пришлось закрыть из-за пандемии коронавируса. Пенсионерам начали помогать, принося продукты адресно.
— Очень долго мы шли к тому, чтобы вновь запустить кафе. Теперь оно работает на улице Богдана Хмельницкого,
До пандемии в «Добродомике» обедали 300 человек, новое кафе может накормить до 600 человек ежедневно.
— Пенсионер может просто приехать с 12:00 до 16:00 в любой будний день. У людей, которых видно, что пожилые, конечно, никто ничего не спрашивает, но лучше всё же иметь с собой пенсионное удостоверение, — отметила Александра Синяк. — Сейчас проект работает в разных городах и кормит более 1000 человек в день. Я думаю, что будет полная посадка. Сейчас это очень актуально, и люди идут и за общением.
Обед включает в себя каждый день суп, второе блюдо — мясо или рыба с гарниром, хлеб, компот.
Кафе работает на улице Богдана Хмельницкого,
Обеды в «Добродомике» готовят из продуктов, которые приносят волонтеры. Пожилые люди воспринимают это как «странный подарок» и ищут подвох. Два года назад мы узнали истории людей, которые приходят туда обедать.