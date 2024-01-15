Сирота 38 лет не может дождаться квартиры от государства — историей заинтересовался председатель СК

— Фактически Виктор сирота с детства, [...] Мы не знаем сведений о его родителях, поскольку их нет с его самого детства. Пытались получить сведения, но безуспешно, — рассказал Дмитрий Шевляков. — Нам выдали повторное свидетельство о его рождении, где в грифе отца и матери стоит прочерк.

Запросы в ЗАГСы Астрахани и Москвы, где родился сирота, а также в полицию Новосибирской области, тоже результатов не дали, а архив суда, где мать Виктора, вероятнее всего, лишили родительских прав, сгорел в пожаре в 1999 году, и согласно полученному Шевляковым и Идрисовым ответу, все хранившиеся в нем документы с 1968-го по 1974 год были утрачены.