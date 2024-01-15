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Сирота 38 лет не может дождаться квартиры от государства — историей заинтересовался председатель СК

Документы о том, что мать мужчины была лишена родительских прав, сгорели в пожаре

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Глава следственного комитета решил проконтролировать работу новосибирских подчиненных

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Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от новосибирских следователей доклада о результатах проверки о нарушениях жилищных прав сироты. Информация об этом появилась в официальном паблике ведомства во «ВКонтакте».

— В 1970–1980-х годах мужчина находился в школе-интернате, однако по достижении совершеннолетия не был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением. Документ о лишении его матери родительских прав был утрачен. До настоящего времени жилплощадь мужчине не предоставлена, — указано в сообщении СК.

Как рассказал НГС представитель и друг мужчины Дмитрий Шевляков, Виктор Идрисов учился в школе-интернате для глухонемых в Астрахани, куда его отправила мать. В 1987 году он переехал в Новосибирск, но получить жилье так и не смог.

— Фактически Виктор сирота с детства, [...] Мы не знаем сведений о его родителях, поскольку их нет с его самого детства. Пытались получить сведения, но безуспешно, — рассказал Дмитрий Шевляков. — Нам выдали повторное свидетельство о его рождении, где в грифе отца и матери стоит прочерк.

Запросы в ЗАГСы Астрахани и Москвы, где родился сирота, а также в полицию Новосибирской области, тоже результатов не дали, а архив суда, где мать Виктора, вероятнее всего, лишили родительских прав, сгорел в пожаре в 1999 году, и согласно полученному Шевляковым и Идрисовым ответу, все хранившиеся в нем документы с 1968-го по 1974 год были утрачены.

Положенную ему квартиру Виктор Идрисов, по словам представителя, не может дождаться уже 38 лет.

— Переводчик звонила в Москву, объясняла ситуацию [Бастрыкину], после этого сразу дело взяли на контроль, — рассказал Дмитрий Шевляков.

Ранее НГС писал о том, что глава СК заинтересовался сибиряком, который набросился на женщину-медика.

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