Сирота 38 лет не может дождаться квартиры от государства — историей заинтересовался председатель СК

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от новосибирских следователей доклада о результатах проверки о нарушениях жилищных прав сироты. Информация об этом появилась в официальном паблике ведомства во «ВКонтакте».
— В 1970–1980-х годах мужчина находился в школе-интернате, однако по достижении совершеннолетия не был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением. Документ о лишении его матери родительских прав был утрачен. До настоящего времени жилплощадь мужчине не предоставлена, — указано в сообщении СК.
Как рассказал НГС представитель и друг мужчины Дмитрий Шевляков, Виктор Идрисов учился в школе-интернате для глухонемых в Астрахани, куда его отправила мать. В 1987 году он переехал в Новосибирск, но получить жилье так и не смог.
— Фактически Виктор сирота с детства, [...] Мы не знаем сведений о его родителях, поскольку их нет с его самого детства. Пытались получить сведения, но безуспешно, — рассказал Дмитрий Шевляков. — Нам выдали повторное свидетельство о его рождении, где в грифе отца и матери стоит прочерк.
Запросы в ЗАГСы Астрахани и Москвы, где родился сирота, а также в полицию Новосибирской области, тоже результатов не дали, а архив суда, где мать Виктора, вероятнее всего, лишили родительских прав, сгорел в пожаре в 1999 году, и согласно полученному Шевляковым и Идрисовым ответу, все хранившиеся в нем документы с
Положенную ему квартиру Виктор Идрисов, по словам представителя, не может дождаться уже 38 лет.
— Переводчик звонила в Москву, объясняла ситуацию [Бастрыкину], после этого сразу дело взяли на контроль, — рассказал Дмитрий Шевляков.
Ранее НГС писал о том, что глава СК заинтересовался сибиряком, который набросился на женщину-медика.