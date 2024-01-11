Какие дома остались без тепла во время крупного прорыва? Нанесли список на карту Новосибирска

Из-за коммунальной аварии, которая произошла на левом берегу Новосибирска в ночь на 11 января, десятки домов остались без отопления.
Ранее на сайте 051 сообщили, что всего в городе отключены от тепла 190 домов. Из них 52 в Ленинском районе; 41 — в Кировском, причем здесь, по данным 051, все отключения плановые.
В Ленинском районе без тепла осталось множество домов на улицах Амурской, Гризобудовой, Киевской, Ноосибирской, Пархоменко, Плахотного, Расковой, Титова, Троллейной, Хасановской, Широкой, Южной и Янтарной.
НГС публикует карту внеплановых отключений.
Из-за коммунальной аварии на улицах левобережья случился потоп, и водителям пришлось плавать на машинах по воде, как по морю. НГС следит за последствиями аварии и их устранением в режиме онлайн.