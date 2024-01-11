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Авария в непогоду

Какие дома остались без тепла во время крупного прорыва? Нанесли список на карту Новосибирска

По данным 051, есть и плановые отключения

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Из-за коммунальной аварии на левом берегу без отопления остались множество домов

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Из-за коммунальной аварии, которая произошла на левом берегу Новосибирска в ночь на 11 января, десятки домов остались без отопления.

Ранее на сайте 051 сообщили, что всего в городе отключены от тепла 190 домов. Из них 52 в Ленинском районе; 41 — в Кировском, причем здесь, по данным 051, все отключения плановые.

В Ленинском районе без тепла осталось множество домов на улицах Амурской, Гризобудовой, Киевской, Ноосибирской, Пархоменко, Плахотного, Расковой, Титова, Троллейной, Хасановской, Широкой, Южной и Янтарной.

НГС публикует карту внеплановых отключений.

Из-за коммунальной аварии на улицах левобережья случился потоп, и водителям пришлось плавать на машинах по воде, как по морю. НГС следит за последствиями аварии и их устранением в режиме онлайн.

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Коммунальная аварияНовосибирск
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