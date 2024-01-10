Для подземного перехода на Речном вокзале ищут нового арендатора — помещение выставили на торги

Информация о том, что помещение выставили торги появилась на официальном сайте «ГИС Торги». Переход хотят отдать в аренду на 5 лет для розничной торговли и оказания услуг, которые не противоречат законодательству РФ. Начальная цена контракта — 440 тысяч рублей, шаг аукциона — 22 тысячи рублей. Площадь всего перехода составляется 342 кв. м. Кроме того, новому арендатору, по условию договора, необходимо будет установить новый воздухоочиститель.