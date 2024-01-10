Для подземного перехода на Речном вокзале ищут нового арендатора — помещение выставили на торги

Около станции «Речной вокзал» в Новосибирске выставили на торги подземный пешеходный переход под улицей Большевистской. Проход ведет от метро на набережную.
Информация о том, что помещение выставили торги появилась на официальном сайте «ГИС Торги». Переход хотят отдать в аренду на 5 лет для розничной торговли и оказания услуг, которые не противоречат законодательству РФ. Начальная цена контракта — 440 тысяч рублей, шаг аукциона — 22 тысячи рублей. Площадь всего перехода составляется 342 кв. м. Кроме того, новому арендатору, по условию договора, необходимо будет установить новый воздухоочиститель.
— Арендодатель передает, а арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения — подземные пешеходные переходы, общей площадью 342 кв. м, с установленными в них рекламные лайтбоксы, расположенные в указанных помещениях, для организации розничной торговли и оказания услуг, — говорится в документах лота.
Согласно сведениям выписки из ЕГРН, переход с 2018 года принадлежит МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», учредителем которого числится департамент транспорта города, на конец 2022 года выручка компании составила 741 миллион рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей. Ранее переход был во владении города, с 2008 года по 2013 год помещение арендовало ООО фирма «Новосибирск», с 2016 года компания не работает.
Сейчас, по данным 2 ГИС, в переходе находится около 14 точек торговли, в том числе, несколько помещений по продаже электронных сигарет.
Итоги аукциона должны подвести 22 января.
Недавно также выставили на торги часть перехода около Первомайского сквера.