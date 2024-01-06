Путин назначил председателя суда в Сибири — что его связывает с главой новосибирских следователей

В 2007 году после образования Следственного комитета РФ Долгалев был назначен первым заместителем руководителя следственного управления по Омской области, в 2012 году он перебрался в Алтайский край, где возглавил местных следователей. В 2018 году специалист был назначен руководителем СУ СК РФ по Хабаровскому краю, в 2019 году в область его полномочий вошла и Еврейская автономная область. В 2023 году Долгалев был назначен руководителем Следственного управления СК России по Новосибирской области.