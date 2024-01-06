Путин назначил председателя суда в Сибири — что его связывает с главой новосибирских следователей

Президент России Владимир Путин назначил нового председателя Седьмого арбитражного апелляционного суда, который находится в Томске. Пост занял Борис Долгалев — в СМИ его называли родственником нынешнего руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Указ опубликован на официальном портале правовой информации 4 января. Ранее Борис Долгалев работал в должности председателя арбитражного суда Алтайского края.
На сайте краевого арбитражного суда сказано, что Борис Долгалев родился в 1972 году в Омске, в 1998 году он получил высшее юридическое образование в Омском государственном университете. С 1997 по 2010 год специалист работал в органах прокуратуры, а затем стал судьей арбитражного суда Омской области. Он был назначен Указом президента зимой 2010 года.
В 2011 году Долгаев начал работать в должности заместителя председателя арбитражного суда Омской области, в 2019 году он возглавил суд в Алтайском крае. Его назначили председателем краевого арбитражного суда.
Биография главы новосибирских следователей Евгения Долгалева также связана с Омской областью. Текущий руководитель Следственного управления СКР по региону окончил Омский государственный университет в 1994 году, работал в прокуратуре Омска и области.
В 2007 году после образования Следственного комитета РФ Долгалев был назначен первым заместителем руководителя следственного управления по Омской области, в 2012 году он перебрался в Алтайский край, где возглавил местных следователей. В 2018 году специалист был назначен руководителем СУ СК РФ по Хабаровскому краю, в 2019 году в область его полномочий вошла и Еврейская автономная область. В 2023 году Долгалев был назначен руководителем Следственного управления СК России по Новосибирской области.