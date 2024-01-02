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Сотни человек собрались в центре города — как новосибирцы проводят новогодние каникулы

Многие сибиряки делают фото на память

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Многие пришли целыми семьями

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Сотни человек собрались вечером 2 января в центре Новосибирска. Жители решили прогуляться по пешеходной улице Ленина и Театральному скверу.

— Несмотря на то, что сегодня ветер, вышли с друзьями прогуляться по центру. Плюс сегодня идет снег, так что фоточки получатся просто сказочные. Затем планируем прогуляться по Первомайскому скверу, а после продолжить отмечать Новый год где-нибудь в клубе, — отметил один из гуляющих Виктор.

Сибиряков не пугает снегопад и ветер

Сибиряков не пугает снегопад и ветер

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Еще одна жительница Новосибирска Марина, рассказал, что уже завтра выходит на работу, поэтому сегодня вместе с детьми отправилась на прогулку по городу.

— Были на Михайловской набережной, затем покатались на коньках в Центральной парке. Сейчас вот по Ленина прогуляемся и пойдем в кафе пить горячий шоколад, — отметила сибирячка.

Некоторые горожане уже завтра выходят на работу

Некоторые горожане уже завтра выходят на работу

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Ранее новосибирцы собрались в центре города, чтобы проводить уходящий 2023 год. Многие пришли целыми семьями.

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