Сотни человек собрались в центре города — как новосибирцы проводят новогодние каникулы

Сотни человек собрались вечером 2 января в центре Новосибирска. Жители решили прогуляться по пешеходной улице Ленина и Театральному скверу.
— Несмотря на то, что сегодня ветер, вышли с друзьями прогуляться по центру. Плюс сегодня идет снег, так что фоточки получатся просто сказочные. Затем планируем прогуляться по Первомайскому скверу, а после продолжить отмечать Новый год где-нибудь в клубе, — отметил один из гуляющих Виктор.
Еще одна жительница Новосибирска Марина, рассказал, что уже завтра выходит на работу, поэтому сегодня вместе с детьми отправилась на прогулку по городу.
— Были на Михайловской набережной, затем покатались на коньках в Центральной парке. Сейчас вот по Ленина прогуляемся и пойдем в кафе пить горячий шоколад, — отметила сибирячка.
Ранее новосибирцы собрались в центре города, чтобы проводить уходящий 2023 год. Многие пришли целыми семьями.