Сотни человек собрались в центре города — как новосибирцы проводят новогодние каникулы

Сотни человек собрались вечером 2 января в центре Новосибирска. Жители решили прогуляться по пешеходной улице Ленина и Театральному скверу.



— Несмотря на то, что сегодня ветер, вышли с друзьями прогуляться по центру. Плюс сегодня идет снег, так что фоточки получатся просто сказочные. Затем планируем прогуляться по Первомайскому скверу, а после продолжить отмечать Новый год где-нибудь в клубе, — отметил один из гуляющих Виктор.