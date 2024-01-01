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Тема дняСпасли 200-килограммового сибиряка
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Где все люди? Новосибирск опустел 1 января — 15 атмосферных и немного пугающих фото

Собачникам понежиться в постельке не получилось

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Задача не из простых — найти хотя бы машину

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В первый день 2024 года улицы Новосибирска опустели. Сейчас по дороге редко встретишь даже машину, не то, что прохожего. При этом есть сибиряки, которым из года в год не удается понежиться в постели. Это собачники.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по опустевшим улицам Новосибирска.

Часть новосибирцев решила воспользоваться тишиной и отправится на прогулку, а наиболее активные горожане отправились на каток!

На Ленина дорога почищена

На Ленина дорога почищена

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Некоторые горожане уже отправились по делам

Некоторые горожане уже отправились по делам

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Велосипедисты не любят сидеть дома!

Велосипедисты не любят сидеть дома!

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А так выглядит центр города

А так выглядит центр города

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Только 1 января можно увидеть такие пустые дороги

Только 1 января можно увидеть такие пустые дороги

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А вот и снегоуборочная техника!

А вот и снегоуборочная техника!

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Что может быть лучше прогулки по опустевшему городу?

Что может быть лучше прогулки по опустевшему городу?

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В этом году в начале января тепло

В этом году в начале января тепло

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Собачники утром вышли со своими питомцами

Собачники утром вышли со своими питомцами

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Когда еще такое увидишь?

Когда еще такое увидишь?

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Даже мост свободен

Даже мост свободен

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Сотрудники полиции контролируют ситуацию на дорогах Новосибирска

Сотрудники полиции контролируют ситуацию на дорогах Новосибирска

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Некоторые сибиряки отправились на каток

Некоторые сибиряки отправились на каток

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И даже в ледовом городке уже есть посетители!

И даже в ледовом городке уже есть посетители!

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Мы сегодня ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присоединяйтесь! Присылайте свои фото и видео в редакцию.

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