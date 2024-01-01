Где все люди? Новосибирск опустел 1 января — 15 атмосферных и немного пугающих фото

В первый день 2024 года улицы Новосибирска опустели. Сейчас по дороге редко встретишь даже машину, не то, что прохожего. При этом есть сибиряки, которым из года в год не удается понежиться в постели. Это собачники.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по опустевшим улицам Новосибирска.
Часть новосибирцев решила воспользоваться тишиной и отправится на прогулку, а наиболее активные горожане отправились на каток!
Мы сегодня ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы проводят 1 января. Присоединяйтесь! Присылайте свои фото и видео в редакцию.