Совсем как люди: нейросеть изобразила типичных жителей районов Новосибирска — узнаёте себя?

Весь прошлый год одним из главных развлечений были нейросети. С ними вели диалоги и просили изобразить самые разные вещи: от будущего разных городов до их портретов. Выглядят такие рисунки красиво, но, если честно, имеют не очень много связи с реальностью — если поменять названия городов местами, вряд ли это кто-то заметит. Обозреватель НГС Стас Соколов составил словесные портреты районов Новосибирска так, как если бы они были живыми людьми: с чертами характера и жизненными обстоятельствами, сквозь которые можно уже разглядеть реальную историю разных мест города. А иллюстратор Юрий Орлов с помощью нейросети воплотил эти описания в портреты.
Центральный район
Сам себя он, конечно же, считает элитой, но любит порассуждать о происходящих в стране и в мире событиях от лица народа. Что неудивительно, ведь работает он или в органах власти, или где-то рядом. Поэтому главная его одежда — костюм, коих у него много. Есть даже парочка из «Синара» — для тех случаев, когда нужно продемонстрировать близость с этим самым народом. А вот жемчужину своей коллекции — костюм известного итальянского бренда — он недавно демонстративно продал на «Авито». Такие времена нынче.
Ценит возможность просто так выйти погулять в Центральном парке, хотя бывает там нечасто. Зато считает своим долгом регулярно посещать оперу и балет. Не потому, что действительно любит то и другое, — просто положение обязывает. Да и глупо упускать такую возможность, если до театра всего десять минут пешком.
Его можно встретить на улице Ленина, где его неизменно удивляют понаехавшие сюда жители других районов города. Как-то ему сказали, что сама улица Ленина расположена преимущественно в соседнем Железнодорожном районе, он был очень удивлен и даже полез проверять этот факт в 2ГИС.
Железнодорожный район
Однокашник Центрального, но пошедший по несколько иной линии. Любит бравировать своей родословной, связанной с Транссибом, хотя сам на железной дороге давно уже бывает только в качестве пассажира. Бережно хранит предметы, оставшиеся ему от дедушки: теперь это антиквариат, ценность которого растет с каждым годом. Недавно почистил и отреставрировал старый дедушкин сервиз и теперь выставляет его на стол, когда приходят дорогие гости.
Одевается по-разному. Есть у него и оставшиеся еще со времен рабочей молодости простые куртки, и кожаная кепка. Но в последние лет пятнадцать он очень неплохо зарабатывает, так что теперь его можно встретить и в костюме-тройке с жилеткой ярких цветов, и в кашемировом свитере люксового бренда.
Время от времени они с соседом (Центральный район) встречаются поговорить «за жизнь» в одном из модных ресторанов или баров, коих тут хватает, и сетуют на приезжих из других районов, которые иногда делают их существование просто невыносимым.
Заельцовский район
В душе сибиряк и лыжник. В реальности — по обстоятельствам. Держит собаку, двух котов, попугая и целый аквариум тропических рыбок, фоточки которых посылает то и дело на НГС. Гордится своим жильем с окнами на лес (который скромно называет парком) и действительно любит там бывать. В шкафу за стеклом у него стоят модели самолетов, а в шифоньере хранится летная куртка — когда-то его дядя был связан с авиацией, но дяди больше нет, остались лишь воспоминания. Время от времени он подумывает о том, чтобы переделать куртку во что-то более актуальное, но потом оставляет в шкафу до лучших времен.
У него есть машина (надежная «японка»), но он по-прежнему с теплотой относится к метро. Да и как к нему относиться иначе, когда улицы города всё чаще перекрывают пробки. А тут станция недалеко, можно и пешком дойти, благо ходить ему не привыкать — собаки сами себя не выгуляют.
Калининский район
Потомственный атомщик. Правда, по профессии уже не работает, зато сделал карьеру в строительном бизнесе и вполне доволен судьбой. Живет в новостройке довольно далеко от центра, но утверждает, что это благо: нет всей этой центральной суеты и тесноты. От родителей ему достался порядком облупившийся комод середины XX века, которым он гордится, но отреставрировать наследство всё никак не соберется.
Ездит на подержанной иномарке, но в целом обо всем иностранном говорит с легким пренебрежением. Испытывает странную неприязнь к пассажирам метро, но и автовладельцы, из-за которых в городе не найти парковочного места, его тоже раздражают.
Одевается неброско, но удобно, в последнее время заинтересовался стилем, предпочитая при этом что-то брутальное, подчеркивающее его независимую натуру. Некоторые вещи могут быть немного не по размеру, потому что он принципиальный противник хождения по торговым центрам и всё покупает теперь в онлайне.
Дзержинский район
До сих пор связан с авиацией, чем очень гордится. В его профессиональной судьбе были тяжелые периоды, но сейчас у него много работы. По крайней мере, он сам так говорит, но в детали не вдается — все-таки серьезное производство, военная тайна. По причине занятости и важности работы заниматься собой времени у него не хватает, поэтому похвастаться спортивной формой особенно не может. В одежде непривередлив — достаточно того, что чистая и не рваная.
В целом традиционалист, относится ко всему новому с недоверием, любит повспоминать о старом добром прошлом, которому настоящее, конечно, не чета. Ценит родную природу: в коридоре еще давно поклеил фотообои в виде березовых стволов и каждый раз радуется, глядя на них, когда приходит домой.
Водит относительно новую «Ладу» и, хотя сам не всем доволен, всегда готов дать отповедь любителям пошутить про «ведро с болтами». При этом любит и ценит трамвай, считая, что на этом виде транспорта можно уехать в Новосибирске куда угодно — не быстро, зато и без суеты. В крайнем случае — пересесть на метро.
Октябрьский район
Живет в своем доме, который обустроил в меру сил. Отчасти потому, что ценит возможность иметь собственное пространство, отчасти — в надежде на то, что какой-нибудь очередной застройщик выкупит у него участок втридорога. Но пока с раздражением посматривает на растущие по соседству то здесь, то там высотки.
Образование у него педагогическое, но по специальности он не работал. На просторный дом заработал отнюдь не репетиторством, а работой на барахолке. Сейчас, впрочем, вспоминать об этом уже не любит, разве что в узком кругу и после пары-тройки стопок. Но в целом не пьет.
В гардеробе у него есть разные вещи, но он не прочь немного потроллить окружающих нарядом в стиле «работал у себя во дворе, выскочил купить сигарет и пива». В целом производит впечатление человека себе на уме. Что именно у него на уме, понять нередко довольно сложно — в том числе и ему самому. Водит «УАЗ-Патриот», потому что ни на чем другом в родных ему местах порой не проехать.
Первомайский район
О своем прошлом теперь говорит скромно: в молодости много занимался спортом, преимущественно единоборствами. Может, если понадобится, виртуозно сидеть «на кортонах», «прогнать телегу», но вообще-то давно ведет относительно законопослушный образ жизни, потому что и возраст уже не тот, и времена тоже не те. Если хотите сделать ему приятное, скажите, что он живет в тихом зеленом и уютном месте. Если хотите сделать неприятное себе — скажите что-то противоположное.
Предпочитает спортивный стиль одежды. Во-первых, это красиво. А при случае можно попытаться пробить собеседнику ура маваши. Ну, или хотя бы понимать, что в принципе мог бы: спортивные штаны это позволяют, не то что джинсы и брюки всякие.
Даже если никогда не работал на железной дороге, ощущает себя железнодорожником в глубине души. Огромная сортировочная станция, которую нужно пересекать по длинным надземным переходам, сопровождает его с самого детства. Пришлые ее часто даже не замечают, а для него эти бесконечные ряды вагонов — это какая-то неяркая, но сокровенная зона, его становой хребет.
Советский район
Един в нескольких лицах. С однокурсниками может под гитару петь песню про то, как «на Пирогова приходит весенний гомон». Но у себя дома скорее поставит джаз или что-то из психоделического рока. А в переписке с коллегами всегда готов вставить пару-тройку популярных мемов. Из-за этого многие думают, что он немного не в себе, но относятся с уважением.
Кажется, что он ведет себя демонстративно, изображая, будто ему безразлично ваше мнение. Это неправда: ему действительно наплевать. Чувствует себя жителем отдельного населенного пункта, а Новосибирск называет «Город». Старается бывать там как можно реже, и если его встретить где-нибудь на Красном проспекте, то он сам вам расскажет, что его сюда привело, даже если об этом никто не спрашивал. На самом деле, он просто пытается объяснить это себе.
У него европейский кроссовер, который нужен только для дальних поездок (например, в «Город»), а в обычной среде обитания он предпочитает велосипед. Работает в IT (или где-то около) и свою зарплату по привычке называет в долларах (каждый раз приходится переводить ее в уме в рубли). Выпивая с друзьями детства, любит порассуждать о том, что мы все погрязли в неумеренном потреблении, после чего бесит этих друзей тем, что через пару дней публикует фотографии из Сингапура или Сан-Франциско.
Ленинский район
Инженер, которому пришлось в 90-е экстренно переучиваться на торгового представителя. Опыт работы на вещевом рынке с тех пор для него одновременно и глубокая травма, и предмет гордости. С производством, откуда в свое время ушел на заработки, он связи не теряет — теперь на территории этого завода у его компании склад. Сейчас он в принципе не бедствует, но денег вечно на что-то не хватает, поэтому одежда его выглядит или ношеной, или купленной в дешевых магазинах с уходящими за горизонт вешалками со штанами и куртками.
В главной комнате его уже лет двадцать никак не может закончиться ремонт. Сам-то он уже привык жить между этими стопками кирпичей и куском недостроенной стены, покрытой пленкой, но гостям приходится всякий раз объяснять, что вообще тут происходит. У него тоже есть старый советский комод, но недавно он его отреставрировал так, что сам теперь не нарадуется. Еще не так давно он в лотерею выиграл джакузи и даже установил его каким-то чудом в своей старой, отделанной еще советским кафелем ванной. Так и живет.
Кировский район
Брат Ленинского, их иногда даже путают. Тоже когда-то работал на заводе, но теперь занят обслуживанием торговой недвижимости. Зарабатывает немного, но местом своей нынешней работы даже немного гордится — вон сколько народу приезжает к ним в ТЦ.
Когда-то в молодости занимался лыжами, но сейчас видит их преимущественно в кладовке, потому что ездить куда-то с лыжами на своей машине ему стремно, а ездить куда-то без машины он в принципе не готов. Не для того покупал своего бодрого «корейца», чтобы в автобусах толкаться.
Чувствует себя немного в стороне от нынешней жизни, но в целом его это не особо заботит. Зато у него рыбалка круглый год, пляж под боком, еще бы с пробками кто что сделал — так и вообще было бы почти идеально. Не так давно прикупил по случаю дорогой спортивный тренажер. До сих пор не может до конца его собрать. Хотя и в нынешнем виде — красивый, залюбуешься.
В августе прошлого года сервис Midjourney сгенерировал изображения самого Новосибирска. Получилось красочно и даже местами узнаваемо.