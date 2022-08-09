Мрачная яма на Котовского, разбитые дороги и загадочный манул. Нейросеть сгенерировала изображения Новосибирска
Взгляните, каким наш город видит сервис Midjourney
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Нейросети развиваются всё быстрее и уже могут создавать целые картины, которые сложно отличить от работ художников. Сервис Midjourney по словесному описанию создает арты, напоминающие произведения искусства.
Мы решили сделать несколько запросов с ключевым словом «Новосибирск» — давайте посмотрим, что получилось.
Недавно НГС пофантазировал на тему звезд, нахваливавших в своих соцсетях станцию «Спортивную» в Новосибирске, и мест в Новосибирске, которые им стоит посетить. Взгляните, что из этого вышло.