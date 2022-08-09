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Мрачная яма на Котовского, разбитые дороги и загадочный манул. Нейросеть сгенерировала изображения Новосибирска

Взгляните, каким наш город видит сервис Midjourney

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Такую картинку нейросеть нарисовала после запроса «Новосибирск улица лето»

Такую картинку нейросеть нарисовала после запроса «Новосибирск улица лето»

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Нейросети развиваются всё быстрее и уже могут создавать целые картины, которые сложно отличить от работ художников. Сервис Midjourney по словесному описанию создает арты, напоминающие произведения искусства.

Мы решили сделать несколько запросов с ключевым словом «Новосибирск» — давайте посмотрим, что получилось.

Так сервис представляет знаменитую <a href="https://ngs.ru/text/transport/2020/04/13/69087406/" class="_" target="_blank">яму на Котовского</a>. Ну что-то в этом точно есть!

Так сервис представляет знаменитую яму на Котовского. Ну что-то в этом точно есть!

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А этот пейзаж напоминает тот, что можно увидеть в районе Коммунального моста

А этот пейзаж напоминает тот, что можно увидеть в районе Коммунального моста

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Практически столичные виды, но нет, это всё еще Новосибирск, по версии нейросети

Практически столичные виды, но нет, это всё еще Новосибирск, по версии нейросети

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Это результат запроса «летняя улица в Новосибирске». Даже нейросеть не видит дорог в городе

Это результат запроса «летняя улица в Новосибирске». Даже нейросеть не видит дорог в городе

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Еще один «летний вечер в Новосибирске», только с надвигающейся грозой

Еще один «летний вечер в Новосибирске», только с надвигающейся грозой

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А это набережная. И виднеется «Европейский берег»!

А это набережная. И виднеется «Европейский берег»!

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Так нейросеть видит реку Обь. Нам кажется, что река больше напоминает <nobr class="_">1-ю</nobr> Ельцовку

Так нейросеть видит реку Обь. Нам кажется, что река больше напоминает 1-ю Ельцовку

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Завершим изображением сибирского манула. С мордочкой что-то не то, но всё равно зверь милый и пушистый

Завершим изображением сибирского манула. С мордочкой что-то не то, но всё равно зверь милый и пушистый

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Недавно НГС пофантазировал на тему звезд, нахваливавших в своих соцсетях станцию «Спортивную» в Новосибирске, и мест в Новосибирске, которые им стоит посетить. Взгляните, что из этого вышло.

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