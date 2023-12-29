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Новый год — 2024 в НовосибирскеОнлайн-трансляция

Пробки, корпоративы и предновогодний хаос: как новосибирцы проводят последний рабочий день 2023 года — онлайн

Присылайте свои фото и видео!

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Для большинства новосибирцев сегодня последняя рабочая пятница 2023 года. Кто-то отправился спешно делать покупки, а кто-то наряжается на корпоратив. Смотрим, как новосибирцы проводят 29 декабря. Присылайте свои фото и видео! и не забудьте подписаться на наш Telegram.

Александра Бруня

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Александра Бруня

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Присылайте свои фото с корпоративов и из магазинов!

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