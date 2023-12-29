Пробки, корпоративы и предновогодний хаос: как новосибирцы проводят последний рабочий день 2023 года — онлайн

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Сейчас 2ГИС оценивает обстановку в городе на 6 баллов.
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Присылайте свои фото с корпоративов и из магазинов!
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Присылайте свои фото и видео!
Для большинства новосибирцев сегодня последняя рабочая пятница 2023 года. Кто-то отправился спешно делать покупки, а кто-то наряжается на корпоратив. Смотрим, как новосибирцы проводят 29 декабря. Присылайте свои фото и видео! и не забудьте подписаться на наш Telegram.
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Сейчас 2ГИС оценивает обстановку в городе на 6 баллов.
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Присылайте свои фото с корпоративов и из магазинов!
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