Самой старшей — 105 лет: мэрия назвала возраст новосибирских долгожителей

В Новосибирске проживают 29 человек, которым больше 100 лет. Об этом рассказали в департаменте по социальной политике города.
Среди новосибирских долгожителей 3 мужчины и 26 женщин.
— Самому старшему жителю города Новосибирска в 2024 году исполнится 106 лет (женщина), самому младшему — 101 год, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Столетние юбиляры получают единовременную выплату в 25 000 рублей по муниципальной программе. Также им вручают юбилейные письма от президента России, губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска. В этом году выплаты на общую сумму в 1 100 000 рублей получили 44 человека (двое мужчин и 42 женщины). В 2022 году наградили 35 столетних юбиляров, сумма составили 875 тысяч рублей.
Ранее наши коллеги рассказывали историю долгожительницы из Ярославля Клавдии Гадючкиной, которой исполнилось 114 лет. Читайте подробности в этом материале.