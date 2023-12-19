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«Говорю, что я древняя»: как проводит время 114-летняя россиянка, пережившая мужа на 67 лет

Клавдия Гадючкина — одна из старейших жителей нашей страны

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Видео: Городские порталы

Жительнице Ярославля Клавдии Гадючкиной 24 ноября 2023 года исполнилось 114 лет. Она одна из старейших горожан. Клавдия Михайловна в 15 лет вышла на работу на фабрику «Красный Перевал», где провела 52 года своей жизни. Она родила и вырастила троих детей: двух сыновей и дочку. Ее муж, Сергей Петрович, умер в 1956 году. Она прожила без него уже целую жизнь.

Сейчас у ярославны шесть внуков, восемь правнуков и уже четыре праправнука. Ей удалось увидеть за свою жизнь четыре поколения.

Главным своим достижением она считает большую и дружную семью. Живет долгожительница у внучки Ольги. К ней она переехала два года назад, раньше жила у сына Олега. Клавдия говорит, что ей в быту комфортнее, чтобы за ней ухаживала женщина, вот и осталась у внучки. Но дома у сына ее всегда ждут, там у Клавдии своя комната.

В свои годы Клавдия Михайловна ведет достаточно активный образ жизни: читает новостные журналы, газеты, интересуется политикой и любит животных. В теплую погоду предпочитает выбираться на прогулку во двор дома.

Правда, к 114 годам возраст всё же дает о себе знать: болят ноги, ухудшилось зрение. В последнее время появились еще проблемы с давлением.

В разговоре с нашими коллегами из 76.RU Клавдия призналась, что вообще-то не любит говорить о своих годах.

— Боюсь и говорить о своем возрасте. Когда спрашивают, я говорю, что древняя. Сейчас мне 114 лет. Я не думала, что доживу до таких лет. Работала на хлопкопрядильной фабрике, жара страшная была там, пылища вечно стояла от хлопка. Думала, не выживу, — вспоминает Клавдия. — Я сейчас одна, все ушли, а я осталась. Не жизнь, а так, мотаюсь я.

Клавдию Гадючкину хотят признать одной из старейших жителей России. Организация LongeviQuest, которая поддерживает старейших людей мира, связалась с внучкой долгожительницы Ольгой, чтобы помочь оформить нужные документы, но тут возникли проблемы. Свидетельства о рождении у Клавдии нет, сыновья говорят, что она его порвала когда-то в порыве злости, а другие документы, подтверждающие 1909 год рождения, пока не нашли. Сейчас вся надежда на данные из архивов.

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