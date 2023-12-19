«Говорю, что я древняя»: как проводит время 114-летняя россиянка, пережившая мужа на 67 лет

Сейчас у ярославны шесть внуков, восемь правнуков и уже четыре праправнука. Ей удалось увидеть за свою жизнь четыре поколения.

Главным своим достижением она считает большую и дружную семью. Живет долгожительница у внучки Ольги. К ней она переехала два года назад, раньше жила у сына Олега. Клавдия говорит, что ей в быту комфортнее, чтобы за ней ухаживала женщина, вот и осталась у внучки. Но дома у сына ее всегда ждут, там у Клавдии своя комната.

В свои годы Клавдия Михайловна ведет достаточно активный образ жизни: читает новостные журналы, газеты, интересуется политикой и любит животных. В теплую погоду предпочитает выбираться на прогулку во двор дома.